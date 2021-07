Sport



Lucchesi Jr. e Trevisani al via dell’atteso 'Rally di Roma Capitale'

mercoledì, 21 luglio 2021, 15:41

Entra nella fase tanto attesa il rally di Roma Capitale. La tre giorni di sfide con il cronometro che vedrà grande protagonista HP Sport RRT che per l’occasione schiera i suoi gioielli, Christopher Lucchesi Jr. e Jacopo Trevisani entrambi in gara con le Peugeot 208 Rally4 della GF Racing, affiancati rispettivamente da Titti Ghilardi e Fabio Grimaldi.

La gara valida per il FIA European Rally Championship e per il CIR si aprirà venerdì sera con la prima prova speciale nella splendida cornice della Terme di Caracalla, per proseguire sabato e domenica sulle strade delle provincie di Roma e Frosinone. La gara, si preannuncia di alto livello, per la quantità e qualità del parco partenti. Il primo banco di prova per Lucchesi Jr. e Trevisani saranno gli oltre 2 chilometri ad anello del tracciato ricavato e studiato intorno al perimetro delle Terme di Caracalla, uno dei monumenti simbolo della città eterna, visitate da milioni di turisti ogni anno, subito dopo la passarella tra i monumenti di Roma e la cerimonia di partenza da Castel Sant’Angelo.In casa HP Sport RRT nulla è stato lasciato al caso: “Abbiamo preparato al meglio la lunga e impegnativa gara, i nostri due equipaggi, sono intenzionati a proseguire nella loro striscia positiva e soprattutto neo rispettivi campionati e quindi determinati nella conquista di un posto al sole”. Il programma prevede due intense giornate di gare per gli equipaggi in gara con i colori di HP Sport RRT, chiamati ad affrontare ben 13 prove speciali nelle due giornate di gara per 190,09 Km cronometrati e per un totale generale di 540,95 chilometri. Sabato, saranno impegnati in cinque prove speciali in provincia di Roma e nel finale di giornata, nell’attesissima prova ‘Bellegra’ che sarà trasmessa in diretta TV dalle ore 16:45. Domenica, sarà invece la volta delle strade della provincia di Frosinone con ben sette tratti cronometrati, con arrivo e premiazione dalle ore 18:00 in quel di Fiuggi, quartier generale della competizione.