Masino Motorsport in forze alla Coppa Città di Lucca

mercoledì, 14 luglio 2021, 17:08

La Pugilistica Lucchese sulla breccia con i suoi pugili impegnati in questo mese di , luglio nei match validi per i campionati italiani, interregionali e speranze di maglia "azzurra"

mercoledì, 14 luglio 2021, 16:40

Cinque esemplari di classe R5 ed una Peugeot 208 R2B: questo lo schieramento proposto dal team di Porcari sui chilometri dell'appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona, in programma nel fine settimana sulle strade della provincia di Lucca

mercoledì, 14 luglio 2021, 16:11

Per il sesto anno consecutivo Francesca Marchi sarà la preparatrice atletica della Polisportiva Capannori. Una comunione d'intenti nata nel 2015 quando il presidente Luca Fontana le presentò il progetto di crescita e sviluppo dell'intera Polisportiva e da quel giorno il biancorosso è la seconda pelle di Francesca

mercoledì, 14 luglio 2021, 14:26

L’iniziativa della scuola di pesca per ragazzi organizzata dalla ASD Lenza Sportiva Sant’Alessio è stata un successo, per partecipazione e organizzazione

mercoledì, 14 luglio 2021, 14:05

Fine settimana ricco di impegni per la griffe lucchese che vedrà tornare in pista il presidente De Bellis, in cerca di un nuovo risultato che lo tenga sul podio. Occhi puntati anche a Lucca dove Marco Lombardi torna alle quattro ruote e Ramacciotti a Pomposa ci proverà con il Kart...

martedì, 13 luglio 2021, 20:15

Si è aperta una settimana cruciale per la Lucchese che giovedì 15 luglio, data nella quale il Consiglio Federale della Figc deciderà le sorti dei sei club (Chievo Verona in B, Casertana, Novara, Paganese, Carpi e Sambenedettese in C nda) estromessi in prima battuta dalla Co.Vi.So.C, avrà un’idea quasi definitiva...