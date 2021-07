Sport



Nasce il Lucca Padel al Poggio: quattro campi per la nuova disciplina che impazza in tutto il mondo

venerdì, 23 luglio 2021, 09:34

di aldo grandi

Il Padel è un gioco divertente che può essere praticato da persone di diversa età, sesso, condizioni tecniche e fisiche. E’ una disciplina vantaggiosa per tutti gli sportivi: può essere un motivo di divertimento e può essere anche semplicemente un’occasione di incontro e di “ritrovo”; può diventare nello stesso tempo una valida attività motoria senza movimenti aggressivi per tenersi in forma; può essere un'attività praticata da tutta la famiglia; può essere gratificante in termini di risultati sportivi.

Troverete queste parole sul sito della federazione italiana tennis con anche alcuni accenni alla sua storia, originata da una casualità quella di un benestante signore messicano che, volendo giocare a tennis e non avendo a disposizione un campo in casa propria, pensò bene di regolarsi con delle pareti, uno spazio più piccolo e una pallina che, così facendo, non andava mai fuori campo e restava sempre dentro.

In poche parole tutto ebbe origine da qui, poi il gioco si diffuse in Sud America e, successivamente, anche in Europa in primis in Spagna. Adesso, in Italia, nelle grandi città come Roma, Milano, Torino è diventata una mania e non esiste centro sportivo privato che non ne abbia a disposizione.

Poteva Lucca restare in dietro? No, ovviamente no anzi, casomai ci è arrivata in ritardo. A colmare questa lacuna ci hanno pensato alcuni amici che hanno appena realizzato una bella struttura in via del Tiro a Segno a fianco del Tennis Club Il Poggio di Michelangelo Troysi. Si tratta del nuovissimo Lucca Padel Al Poggio che vede la presenza di ben quattro campi per il gioco del Padel con tanto di illuminazione notturna per poter giocare dalle 7 di mattina alle 24. Il costo, per quattro persone - si gioca, appunto, in quattro - è di 40 euro per un'ora e mezzo di gioco.

Che cosa ha di bello questo sport? Innanzitutto è giocabile da chiunque anche se in su con l'età e un po' sovrappeso. La superficie, rispetto ad un campo da tennis, è più piccola e la pallina usufruisce della cosiddetta 'sponda', ossia batte sulle pareti esterne al campo e rientra valida dovendo essere colpita prima che tocchi nuovamente terra per la seconda volta.

Si gioca con palline depressurizzate quindi che rimbalzano meno velocemente di una palla da tennis anche se esternamente sono in tutto e per tutto uguali. Le racchette sono tutte di alta qualità e si possono noleggiare al costo di due euro. La struttura è anche provvista di un bar dove si possono acquistare bevande o gelati. Ci sono degli istruttori tra cui una insegnante vera e propria che porterà avanti un progetto legato ad una Padel Academy. La vera novità, inoltre, è una app denominata Playtomic, che permetterà di essere costantemente collegati a tutti coloro che vorranno iscriversi allargando la conoscenza di altri aspiranti giocatori con cui misurarsi. Inoltre, ci sono le domande ad hoc che consentiranno di misurare il proprio livello di allenamento e di conoscenza così da poter scegliere compagni di partita del medesimo livello.

La struttura usufruisce degli spogliatoi del Tennis Club Al Poggio e accanto c'è anche il ristorante-pizzeria Du Palle ormai divenuto una sorta di locale cult dove si mangia bene e si trascorre del tempo in compagnia.

A questo punto non resta che provare. Noi, per cinque minuti, ci siamo voluti cimentare con racchetta e palline in compagnia di un istruttore dall'altra parte della rete. Si gioca in quattro ovviamente, ma per provare ci siamo accontentati. Ebbene, rispetto al tennis, serve meno impostazione e si impara prima, quindi, è indubbio che troverà molti adepti. E' assolutamente coinvolgente e richiede anche concentrazione su come rispondere quando la palla colpisce le pareti e torna sul campo di gioco e va colpita prima che tocchi terra e rinviata al mittente. Insomma, ce n'è per tutti i gusti quindi, avanti e prenotatevi.

Lucca Padel Al Poggio

Via del Tiro a Segno 661

55100 Lucca

Prenotazioni e informazioni al: 375/6550303

Foto Ciprian Gheorghita