Nel vivo della 54^ coppa Città di Lucca e 4^ coppa Ville Lucchesi: prorogati a lunedì 12 luglio i termini di iscrizione

Altri articoli in Sport

martedì, 6 luglio 2021, 17:48

Questa mattina il sindaco Alessandro Tambellini e l'assessore allo sport Stefano Ragghianti hanno ricevuto in Comune la squadra del Basketball club Lucca, che ha vinto il campionato regionale under 18, battendo in finale la Sancat di Firenze

martedì, 6 luglio 2021, 16:00

Torna l’atletica leggera a Lucca. Finalmente, a distanza di circa due anni dall’ultima manifestazione organizzata dalla Virtus, l’atletica torna orgogliosamente protagonista nella città delle Mura

martedì, 6 luglio 2021, 13:12

Un grande successo: si sono conclusi domenica gli Open day della Scuola Calcio Inter del Tau Calcio Altopascio, che quest'anno interesserà sia le strutture della provincia di Lucca sia quelle della provincia di Pistoia

lunedì, 5 luglio 2021, 18:53

E' sempre stato così. Nelle finali in&out chi indossa i colori rosablù ha qualcosa in più. Fa anche rima. Così è stato nei tre campionai regionali Under 21 vinti, nelle gare promozione passate ed attuali, o nei match per evitare la retrocessione

lunedì, 5 luglio 2021, 18:40

Il team di Porcari si congeda dalla terza manche dell'International Rally Cup con una quindicesima posizione assoluta densa di contenuti, registrando una performance soddisfacente da parte del pilota pisano al volante della "boema" gommata Pirelli

lunedì, 5 luglio 2021, 18:31

La Virtus Lucca continua a stupire. Dopo una stagione fortemente condizionata dai disagi legati alla pandemia, la società biancoceleste ha saputo, con pazienza e spirito di sacrificio, tornare al centro della scena dell’atletica leggera italiana macinando risultati importanti e prestazioni formidabili, così come confermato ancora una volta dalle uscite dell’ultimo...