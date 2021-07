Sport



Pista, rally e kart per Db Motorsport: Vallelunga, Lucca e Ferrara per un week-end da protagonisti

mercoledì, 14 luglio 2021, 14:05

Quello che sta arrivando, per DB Motorsport, sarà un fine settimana denso di impegni, con tre distinte partecipazioni in altrettante discipline del motorsport: circuito, rally e kart.

Riccardo De Bellis, con la Porsche 991 GT3 Cup gommata Michelin, torna alle corse dopo oltre un mese, per la terza prova della Coppa Italia GT. Dopo le prime due uscite stagionali in cui il pistard lucchese, con la coupé di Stoccarda curata dalla ZRS di Zambon ha mostrato i muscoli agli avversari, insediandosi al secondo posto assoluto dietro ai due leader Piatesi e Battaglin, nonostante sia a lottarsela con vetture più potenti. L'appuntamento sarà a Vallelunga, una pista che De Bellis conosce bene e che nel passato gli ha dato soddisfazioni, logico che proprio le sensazioni passate siano da stimolo per tornare a lottare per le posizioni di vertice.

Rally. Alla 56^ Coppa Città di Lucca, valida per la Coppa di Zona, prenderanno il via tre gli equipaggi ed un copilota affiliati al sodalizio. Fa certamente notizia il ritorno alle quattro ruote, dopo l'avvio stagionale nel tricolore della montagna in modo, di Marco Lombardi, affiancato da Meconi, su una Renault Clio RS Gruppo N. Lombardi cercherà ovviamente di onorare la gara di casa con una performance sulla linea di quelle "a due ruote", confermandosi pilota poliedrico.

Al via anche Ferdinando Salani, con al fianco Alessio Pellegrini, su una Citroen Saxo VTS e sicuramente occhi puntati anche sul debutto da rallista di Leonardo Della Nina, affiancato dall'esperto Giovanni Foscarini, su una Peugeot 106 rally gruppo N.

A Lucca, come copilota ci sarà poi Christian Soriani, per l'occasione a legger le note a Gabriele Pellegrini su una Renault Clio RS.

Infine, karting, con la partecipazione alla gara prevista sul circuito di Pomposa, in provincia di Ferrara, di Marco Ramacciotti, nella classe 125 cc "under 50".