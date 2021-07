Sport



Rinasce la Folgor Marlia 1905 con nuovi personaggi e obiettivi

martedì, 27 luglio 2021, 08:45

Ancora novità a Marlia dove c'è pieno fermento calcistico. Dopo la scissione della scorsa stagione e la separazione tra gruppo Prima squadra e Juniores e settore giovanile, che aveva portato alla nascita della Folgor San Pietro a Vico e dell'Academy Folgor Marlia, ora assistiamo a un nuovo cambiamento.



Torna la Folgor Marlia 1905, che riunisce le due suddette società, gestendo in prima persona, sia il calcio dilettantistico che giovanile. E' il nuovo direttore generale Andrea De Luca a raccontare quello che sta succedendo a Marlia.

"Tutto è nato dall'interessamento di un gruppo che nell'ultima stagione era a Porcari in Prima categoria. Persone che conosco bene, avendole in passato pure allenato come calciatori. Il primo contatto è stato con la Folgor San Pietro a Vico e direttamente con il vice presidente Torcigliani. Così, vista anche la volontà del presidente Giampiero Bandettini di uscire dal calcio, abbiamo pensato di riunire le forze e costituire un'unica società, con l'ingresso di nuovi dirigenti come Massimiliano Marchetti, Michele Paoli, Simone Fanucchi e Giorgio Garzelli".

L'allenatore della Prima squadra sarà così Giacomo Galassi, anche lui proveniente da Porcari. La nuova squadra è praticamente pronta e sarà presentata alla dirigenza lunedì 26 Luglio. L'obiettivo è la permanenza in categoria.

Per quanto rigurarda invece il settore giovanile, De Luca ha pronto l'organigramma tecnico con tante novità per ridare ancora slancio a un movimento che negli ultimi anni si era un po' "appannato". "Abbiamo inserito diversi tecnici nuovi - precisa - ragazzi su cui crediamo molto. Per noi, viste le problematiche covid avute nelle ultime due stagioni, sarà praticamente un anno zero".

Siamo ai dettagli anche per un importante accordo di collaborazione con una società professionistica che potrebbe dare ulteriore slancio a tutto il settore giovanile biancoceleste.

Questo tutto il nuovo ORGANIGRAMMA dell'ASD FOLGOR MARLIA 1905.

PRESIDENTE: Nutini Armando

VICE PRESIDENTI: Landi Gianluca e Torcigliani Stefano

CONSIGLIERI: Sarti Federico, Marchetti Massimiliano, Paoli Michele, Calani Antonio, Giuntini Brunello, Pucci

CASSIERE: Torri Elio

SEGRETERIA: Martinelli Martina

DIRETTORE GENERALE: De Luca Andrea

DIRETTORE SPORTIVO PRIMA SQUADRA: Paoli Michele

RESPONSABILI AREA TECNICA PRIMA CATEGORIA: Giorgio Garzelli, Massimiliano Marchetti, Simone Fanucchi e Michele Paoli

DIRETTORE SPORTIVO SETTORE GIOVANILE: Pieri Luca

DIRETTORE SPORTIVO SCUOLA CALCIO: Giomi Guido

DIRETTORE TECNICO SCUOLA CALCIO: Del Freo Mauro

PREPARATORE DEI PORTIERI: Pieri Alessandro

RESPONSABILE LOGISTICA E PUNTO RISTORO: Guidi Barbara

RESPONSABILE IMPIANTO: D'Alessio Giuseppe

ALLENATORI:

PRIMA CATEGORIA: Galassi Giacomo

JUNIORES: Bianchi Paolo

ALLIEVI: De Luca Andrea

ALLIEVI B: Fiori Adamo

GIOVANISSIMI: Pieri Luca e Salati Fosco

GIOVANISSIMI B: Cesaretti Stefano

ESORDIENTI B: Farnesi Giovanni e Tofanelli Piero

PULCINI A: Begani Paolo e Toschi Tommaso

PULCINI B: Giomi Gabriele e Donati Davide

PULCINI C: Busembai Mattia e Della Maggiora Robin

PICCOLI AMICI: De Luca Rachele

COLLABORATORI TECNICI: La Placa Lorenzo e Altieri Nicolas