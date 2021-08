Sport



A Chiesanuova Uzzanese con uno sprint irresistibile Edoardo Cipollini conquista la quinta vittoria stagionale

domenica, 8 agosto 2021, 20:28

di Valter Nieri

In una giornata dal caldo afoso, Edoardo Cipollini conquista una delle sue vittorie più belle in questa stagione. A Chiesanuova Uzzanese il suo sprint è stato irresistibile per i contendenti del 28.o Trofeo Maionchi Nevio che si è consumato su un circuito di 75 km. complessivi, al termine di tre giri piani e tre giri che avevano come asperità la salita di Montecarlo affrontata dal versante di Poggio Baldino.

Il campione regionale della Fosco Bessi Calenzano stamani era in forma smagliante. Ha impresso il ritmo nelle prime posizioni scalando Montecarlo e le sue violente accelerazioni hanno in ogni giro fatto selezione, tanto che all'arrivo si è presentato un plotone di una quindicina di atleti regolati con una volata imperiosa dal sedicenne lucchese giunto al quinto successo stagionale.

Sta salendo alla ribalta costantemente offrendo ad ogni corsa sempre qualcosa in più per dinamicità e con tanta voglia di far bene.

Merito da condividere con la sua società ciclistica ed il suo D.S Fausto Dainelli che lo supportano credendo molto in lui e rispecchiando un progetto di una società sensibile verso i giovani cercando di insegnare loro l'importanza dei valori fondamentali per la crescita nel sociale, prima ancora dell'aspetto sportivo.

Allo sprint Cipollini ha avuto la meglio rispettivamente di Gabriele De Fabritiis della Ciclistica Arma di Taggia e di Alex Stella della Speedy Bike Work Service.

EDOARDO: "UN SUCCESSO CHE DEDICO A TUTTA LA MIA SQUADRA"

Legittima la soddisfazione di Edoardo dopo questa sua ennesima vittoria ed il suo pensiero al termine della gara va subito a tutta la sua squadra:

"Dedico il successo al mio compagno di squadra Damiano Petri e a tutta la squadra. Petri si era leggermente avvantaggiato sulla terza salita di Montecarlo. Dopo che è stato ripreso mi ha tirato la volata fino ai duecento metri finali quando sono uscito io vincendo abbastanza agevolmente. Oggi abbiamo corso da squadra raccogliendone i frutti. Il mio pensiero è andato subito alla mia ragazza Letizia, la mia prima tifosa".

PIERLUIGI POLI: "EDOARDO DEVE CORRERE COSI', PER IL MOMENTO È COMPLETO"

"È sempre presto parlare delle caratteristiche di un ciclista di appena 16 anni - sostiene Pierluigi Poli - colui che lo ha lanciato da giovanissimo ed uno dei suoi primi tifosi - però Edoardo sta dimostrando di andare forte in salita dove addirittura è sempre uno fra i più vivaci a promuovere le azioni ed è anche un forte velocista. Quindi sembrerebbe un corridore completo. Vedremo l'evolversi nel suo processo di sviluppo con l'aumento della massa muscolare".

Nella categoria allievi che Edoardo affronta dal secondo anno anche quando non ha vinto si è spesso piazzato con due secondi posti, due terzi, due quinti, un sesto, due settimi ed un ottavo. Prima di oggi l'ultima vittoria l'aveva ottenuta il 4 luglio a Monteverdi Marittimo in provincia di Pisa, conquistando il titolo di campione regionale toscano.

ORDINE DI ARRIVO

1.o Edoardo Cipollini (AC Fosco Bessi Calenzano) al termine di KM. 75,800 alla media di 37,365

2.o Gabriele De Fabritiis (Ciclistica Arma Taggia)

3.o Alex Stella (Speedy Bike Work Service)

4.o Florian Zambianchi (V.C. Pontenure 1957 F. Zepp)

Da rilevare anche il buon decimo posto del lucchese Santiago Di Riccio che difende i colori del Team Valdinievole ASD.