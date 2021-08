Sport



Avdiu Fetah: dal settore giovanile della Polisportiva Capannori alla Virtus Siena

martedì, 17 agosto 2021, 11:20

Avdiu Fetah lascia la Polisportiva Capannori per trasferirsi alla Virtus Siena. E' lui il primo giocatore della storia del settore giovanile biancorosso per arrivare a giocare un campionato nazionale giovanile di primo livello e poi in una prima squadra di categoria superiore.



Classe 2002 di 200 centimetri, Fetah ha iniziato a giocare a pallacanestro appena tre anni fa ed è cresciuto dopo giorno dopo giorno in palestra sotto la guida di coach Giulio Bernabei che già due anni fa l'aveva fatto esordire in prima squadra e che l'ha accompagnato nel suo percorso durante tutto il settore giovanile. Un miglioramento tanto importante che per lui questa estate è arrivata una serie di richieste molto importanti anche da formazioni di serie B di tutta Italia. La scelta della Virtus Siena è invece quella indirizzata al proseguimento del suo percorso di crescita. Qui infatti potrà giocare in C Gold agli ordini di coach Spinello ma potrà giocare anche nella Maginot Siena in serie D e poi nel gruppo Under 19 Eccellenza. Inoltre nella nuova realtà Fetah ritroverà anche coach Mario Piochi, altro allenatore cresciuto a Capannori che lo scorso anno era vice ad Alessandria in serie B e da quest'anno sarà proprio a Siena.

«Per noi si tratta di una soddisfazione immensa – spiega il presidente della Polisportiva, Luca Fontana -. E' il primo ragazzo che esce dal nostro settore giovanile per affacciarsi a una categoria superiore e questa è la testimonianza dell'ottimo lavoro che facciamo ogni giorno in palestra con competenza e passione nonostante non abbiamo ancora un impianto in gestione e le mille difficoltà che ci siamo trovati ad affrontare».