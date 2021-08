Sport



Basket Femminile Porcari: due giornate per le bambine e i bambini

martedì, 31 agosto 2021, 11:22

Il Basket Femminile Porcari è pronto a riprendere a pieno regime le proprie attività. Se di fatto il settore agonistico non si è mai fermato e le squadre hanno ricominciato gli allenamenti sul campo all’aperto del complesso delle suore Cavanis, ora si è pronti ad accogliere anche i bambini del minibasket, da sempre il cuore dell’attività di questa società, che si impegna a educare i ragazzi oltre che a insegnare loro il gioco della pallacanestro.



Fissati due appuntamenti proprio per avvicinare i più piccoli, per far conoscere lo sport del basket a chi magari non ha mai preso la palla a spicchi in mano.



Giovedì 2 settembre porte aperte dalle 16,30 alle 17,30 per le bimbe e i bimbi nati negli anni 2013 e 2014. Dalle 17,30 alle 18,30 potranno invece provare a divertirsi centrando il canestro i bambini e le bambine nate negli anni 2015 e 2016.



Il giorno successivo, venerdì, dalle 16,30 alle 18,30 spazio ai nati negli anni 2010, 2011 e 2012. Un’occasione per entrate in contatto con la realtà del Bf Porcari, con gli istruttori e con il mondo della pallacanestro. Chi vorrà continuare potrà farlo dalla settimana successiva, da lunedì 6 quando l’attività si sposterà all’interno della palestra. Sia la prova che le sedute del mese di settembre sono gratuite.



Nel frattempo vanno avanti gli allenamenti delle formazioni del settore agonistico. Cinque le squadre che prenderanno parte ai vari campionati di categoria: l’Under 14 e l’Under 15 sono affidate a coach Francesca Salvioni; l’Under 17 e l’Under 19 sono allenate da coach Simone Taddei. La prima squadra, quella che affronterà il campionato di serie C con l’ambizione di ben figurare, è guidata da coach Stefano Corda.



E’ anche in fase di organizzazione un Open Day, giornata che rientra nella tradizione del Bf Porcari e che servirà per presentare tutte le squadre e i gruppi del minibasket. Insomma dopo la pausa forzata per il Covid, si cerca di tornare alla normalità, ovviamente sempre con lo scrupoloso rispetto delle norme, a tutela di atlete, bambini, allenatori, istruttori, dirigenti e delle famiglie, che rappresentano una parte fondamentale di questa comunità.