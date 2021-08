Sport



Ciclismo donne: via al Toscana 2021 dal 27 al 29 agosto

mercoledì, 25 agosto 2021, 12:38

Via all'edizione 2021 (la 25esima) del "Giro della Toscana Internazionale f.le". Da venerdì 27 a domenica 29 ben 171 atlete si daranno battaglia nel tentativo di aggiudicarsi il titolo di Granduchessa di Toscana... ancora nelle mani della cubana Arlenis Sierra che lo conquistò con pieno merito due stagioni fa.

Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, quindi, si riprenderà il filo diretto con una delle corse a tappe più longeve e prestigiose dell'intero panorama mondiale.

Come sempre si tratterà di un lungo weekend ricco di emozioni e di grande ciclismo grazie alla presenza di ben 25 squadre (di queste 16 straniere e 9 italiane) con atlete provenienti da una trentina di paesi.

Tre le frazioni in programma. Il cronoprologo "passerella" del primo giorno ("qui il Giro non si vince ma... si può perdere), una prima frazione tutta lucchese di media difficoltà e quindi la tappa finale, probabilmente quella decisiva, sicuramente la più dura.





COME SEMPRE IL GIRO DELLA TOSCANA E' DEDICATO ALL'INDIMENTICABILE CAMPIONESSA MICHELA FANINI... NON A CASO L'ORGANIZZAZIONE HA SEMPRE PORTATO LA FIRMA DI PAPA' BRUNELLO E DELLA SUA SOCIETA'.





Accanto ai premi ufficiali... ci sono gli straordinari oggetti/trofeo preparati a mano dai ragazzi del Gruppo Arti e Mestieri della Fondazione Maic Maria Assunta in Cielo; vere e proprie opere d'arte realizzate col cuore. La Fondazione Maic di Pistoia è una onlus che si occupa del recupero di persone con gravi disabilità sia psichiche che motorie.





Le tappe:

1a (venerdì 27 agosto); cronometro a Campi Bisenzio, di 2.2 km.

2a (sabato 28 agosto); Segromigno Piano (Lu)-Segromigno Piano, di 117 km, sulle strade care a Michela Fanini.

3a (domenica 29 agosto): Lucca-Montecatini, di 127 km









"Toscana" da seguire:

- in diretta gli arrivi sulla pagina facebook del Giro della Toscana Michela Fanini

- in diretta "testuale" su pagina facebook e sito michelafanini.com

- ampie sintesi quotidiane su Rai Sport (ch 57 e 58)

- ampie sintesi nella settimana successiva sulle emittenti locali: Tvl Pistoia, Toscana Tv e Noi Tv Lucca