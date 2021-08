Sport



Ciclismo femminile: domani la presentazione del "Toscana"

giovedì, 19 agosto 2021, 13:32

E' tutto pronto per quanto riguarda il "Giro della Toscana internazionale femminile" di ciclismo in programma dal 27 al 29 agosto.



Tre le giornate in programma: il cronoprologo di campi Bisenzio (venerdì 27), la prima frazione in lucchesia (sabato 28) e quindi l'ultima tappa da Lucca a Montecatini (domenica 29).

Si tratta della 25esima edizione di una fra le più longeve corse a tappe dell'intero panorama rosa mondiale, interrotta soltanto l'anno scorso a causa della pandemia.



Una rincorsa al titolo di Granduchessa di Toscana che farà registrare il nuovo record di partecipanti: 175 iscritte, 25 squadre e ben 15 team stranieri; il tutto per una carovana che sfiorerà le 400 persone al seguito, ovviamente nel rispetto delle norme anticovid.



Anche stavolta la manifestazione, organizzata come sempre da patron Brunello Fanini e dal suo staff, è dedicata all'indimenticabile campionessa lucchese Michela Fanini.

Il "Toscana" verrà presentato domani (venerdì 20 agosto) nello splendido Salone Portoghesi alle Terme Tettuccio di Montecatini (ore 17.00).