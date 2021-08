Sport



Fanini ringrazia l'ex Marco Villa per l'oro olimpico ed il record del mondo del quartetto italiano

mercoledì, 4 agosto 2021, 16:23

Fanini ringrazia l'ex Marco Villa per l'oro olimpico ed il Record del Mondo del quartetto italiano a Tokyo.

"Una cosa semplicemente straordinaria. Tutta l'Italia deve ringraziare questi ragazzi e il CT Villa"

Ivano Fanini nella sua carriera di scopritore di talenti, ne ha lanciati davvero tanti e tra questi c'è anche Marco Villa, attuale tecnico della nazionale italiana e responsabile della pista.

Con Fanini, Villa ha vinto un mondiale, quindi è naturale che ci sia un'emozione magica da parte del patron di Amore e Vita, nel vedere questo capolavoro sulla pista di Tokyo.

"Guardare questi ragazzi vincere e migliorare nuovamente anche il record del mondo (anche contro i pronostici che vedevano i danesi favoriti) è stato sensazionale – esclama Ivano Fanini - Non trovo parole adatte per descrivere la mia soddisfazione. L'ultimo giro con un super un Ganna che ha fatto la differenza è stato da pelle d'oca. Vedere poi la gioia di Marco Villa, che è colui che ha reso tutto questo possibile, mi riempie davvero il cuore di gioia. Con Marco c'è un affetto molto speciale, stracolmo di bellissimi ricordi. Con noi vinse un mondiale e partendo proprio da lì, lui poi ha scritto, prima da atleta e poi ancor di più da CT, pagine importantissime della storia del ciclismo su pista. E poi come non ricordare il giorno in cui lo premia con la Sfinge d'Oro al Premio Fedeltà allo Sport istituito da Valter Nieri. Insomma ce ne sarebbero troppe da raccontare ma adesso voglio godermi questo favoloso successo perché sono davvero orgoglioso di lui e di questa medaglia d'oro. Ripeto, è stata una performance semplicemente straordinaria sotto ogni punto di vista. Tutta l'Italia ora deve rendere omaggio a questi campioni ed al loro C.T. Villa. Infatti è grazie a lui se l'Italia è tornata a vincere ori olimpici (ed anche mondiali) ed è ritornata tra le nazioni simbolo del ciclismo su pista (purtroppo troppe volte snobbato). Sono davvero felice anche per tutti i membri di questo magico quartetto, con un particolare ardore verso Filippo Ganna, che oltre ad essere guidato da Villa, è stato scoperto ed allenato da giovane da altri miei ex atleti come Florido Barale e Marco Della Vedova.

Da parte della Famiglia Fanini e di tutta l'Amore e Vita vanno a questi ragazzi e soprattutto al nostro Marco Villa i più sentiti complimenti per questo storico capolavoro olimpico, ma voglio aggiungere che l'olimpiade si concluderà domenica e il ciclismo su pista attende altre soddisfazioni, quindi non è ancora finita ....".