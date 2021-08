Sport



Francesco Burgalassi: "Contento di venire al Basketball Club Lucca"

martedì, 17 agosto 2021, 12:36

Francesco è un ragazzo classe 1993 ha militato tra le fila della Pielle Livorno per circa dieci anni, fino a diventarne una vera e propria colonna portante. In questi anni ci sono state tante occasioni per il Bcl di confrontarsi con i labronici, rivali di sempre e Burgalassi è sempre stato li in campo, pronto a farci male appena gli si presentava l'occasione, di fatto è un giocatore che abbiamo sempre visto e bene, specialmente quando nel campionati 2019/2020 di C Gold, tra andata e ritorno ci colpì ripetutamente, facendo registrare un personale di 34 punti in due partite.



Negli anni ha maturato un palmarès di tutto rispetto, 1565 punti segnati in 214 partite, con una media di 7,3 punti ed un best di 22 punti in una partita.

Il Basketball club Lucca è davvero felice di dare il benvenuto a Francesco Burgalassi e queste le sue prime dichiarazioni:



La prima cosa che chiediamo a Francesco è come si immagina il cambio di casacca.



"Da quando ho iniziato a giocare da senior ho sempre vestito una divisa bianco azzurro quella appunto della Pielle sono quasi dieci anni ed ora già indossare colori diversi mi farà sicuramente un strano effetto"



Le tue prime impressioni a Lucca?



"Sono davvero contento di venire al Bcl, fin dal primo incontro ho visto e sentito tanta passione ed è quello che cercavo, per me prima di tutto vengono le persone e l'ambiente in cui dovrò lavorare"



Pielle e Bcl si sono spesso affrontate, tra loro c'è sempre stata molta rivalità, come vedi questa cosa?



"La Pielle e Lucca sono sempre state grandi rivali e sono due grandi società, per me questo è un passaggio importante ed è molto stimolante, sono sincero, non vedo l'ora di iniziare gli allenamenti"