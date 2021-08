Sport



Il Basketball Club Lucca dà il via alla nuova stagione sportiva

lunedì, 30 agosto 2021, 10:48

La Federazione Italiana Pallacanestro grazie a una situazione epidemiologica e vaccinale che fa ben sperare ha redatto dei nuovi protocolli sanitari e contestualmente è tornata ad organizzare per le giovanili i senior e i professionisti, secondo la normale prassi, i calendari e la programmazione dei vari campionati.

Con questi presupposti, il Basketball club Lucca nei i primi giorni del mese di settembre riprenderà la normale attività, per tutto quanto il settore giovanile e la prima squadra, inizieranno le sessioni di allenamento, i ragazzi con il loro palloni torneranno a riempire le palestre e finalmente si tornerà a sentire tutti quei rumori e grida tanto familiari che per troppo tempo sono stati smorzati fino quasi a farli dimenticare.

Il momento richiede comunque ancora molta precauzione, per questo prima di iniziare gli allenamenti tutti gli atleti verranno sottoposti ad uno screening attraverso gli ormai famosi tamponi antigenici, al fine di prevenire in tempo debito, l'accesso alle palestre, a chi malauguratamente dovesse avere sintomi riconducibili all'influenza da Covid 19.

Le prime squadre a riprendere gli allenamenti saranno le U19, Gold e regionale la U17 Ecc e la U14, seguiranno le U15 Ecc e regionale e le altre U17, rossa e bianca ed infine la U13, per un totale di 9 squadre che il Basketball Club Lucca schiererà sui nastri di partenza dei prossimi campionati.

A guidarle saranno tutti allenatori provenienti dall'humus baskettaro della piana lucchese e tutti quanti con, alle spalle una lunga militanza, prima da giocatori e poi da allenatori nelle fila delle varie società che negli anni si sono succedute fino ad arrivare all'attuale Bcl, tranne che per la U17 Ecc. che avrà in panchina, coach Tonfoni, già primo allenatore nella prima squadra che milita in serie C Gold.

Sulla panchina della U19 Gold siederà Ricci, reduce dalla splendida vittoria dello scorso anno, quando con la sua U18 conquistò la coppa Toscana, ad assisterlo sarà Landucci, con la U19 Silver troveremo invece una vecchia conoscenza, una vera pietra miliare del basket a Lucca, Massimo Chiarello.

Scendiamo di un paio di anni e parliamo delle U17, l'eccellenza la allenerà Tonfoni, assistito da Nalin, la U17 Bianca da Pizzolante, e la U17 Rossa sarà affidata a Losco reduce da un ottimo campionato fatto come assistente nella U16 Ecc,.

Si scende ancora di età e troviamo le U15, una di eccellenza allenata da Nalin, assistito da Guidi ed una Silver, sempre con Nalin in panchina e questa volta assistito da Tardelli, poi si passa alla U14 allenata da Sodini e come vice allenatore Tardelli ed infine la u13 con Chiarello da primo allenatore e Tardelli da secondo.

Ci saranno poi Giuntoli e Sodini che seguiranno la preparazione fisica delle compagini che faranno i campionati di Gold e di Eccellenza, a fare da direttore d'orchestra, ovvero a seguire, coordinare gli allenamenti e tenere la barra a dritta, troveremo un decano della pallacanestro con un bagaglio di esperienza nelle giovanili davvero notevole che risponde al nome dell'inossidabile Fabrizio Cappellini.