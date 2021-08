Sport



Il livornese Gregorio Lulli vince il torneo Open Banca del Monte al Tc Vicopelago

venerdì, 27 agosto 2021, 22:53

Il Circolo Tennis Lucca ha organizzato il torneo Open Banca del Monte dal 7 al 22 agosto 2021. Vi hanno partecipato, nonostante il periodo ferragostiano, 170 giocatori/trici arrivati anche da fuori regione, portando il livello del torneo tra i più alti dell'anno in Toscana: oltre 70 giocatori di seconda categoria, 70 di terza cat. ed una trentina di quarta.

Vincitore del torneo maschile il favorito Lulli Gregorio class. 2.3, tesserato per il TC Orvieto, ma livornese doc, che ha sconfitto in due set il n. 2 del seeding, class 2.3, Furlanetto Marco tesserato per il TC Italia.

Vincitrice del torneo femminile la favorita Pescucci Cristina, class 2.3 tesserata per l'Ass. Tennistica Piombinese, che ha sconfitto in due set la n. 3 del seeding, class. 2.4, Costa Federica tesserata per il Country Cuneo.

Ottima l'affluenza di pubblico durante tutto il torneo, nel rispetto delle direttive Covid, ed ottime le pietanze preparate sempre con cura da Nadia e Roberto.

La direzione del torneo è stata esemplare grazie alla disponibilità e professionalità della giudice Assunta Musella, coadiuvata da"volontari" del circolo fra cui va spesa una parola a favore di Giulio Guidi, Costante Martinucci e Marco Filippi oltre al direttore del circolo Stefano Fabbri.

Le finali, disputate con arbitro federale e ragazzi raccattapalle, sono state la ciliegina sulla torta: un lusso per questa tipologia di torneo.

Il Circolo Tennis Lucca ha espresso, al pari dei giocatori intervenuti, classe ed eleganza. Gli esponenti del CT Lucca hanno la certezza che questa esperienza, grazie alla storica collaborazione con la Banca del Monte, possa diventare una splendida consuetudine annuale.

La premiazione è stata divertente e simpatica e tutti i giocatori hanno manifestato la volontà di ritornare il prossimo anno avendo avuto un'accoglienza di livello.