Il punto della Virtus sui risultati dell’atletica nelle Olimpiadi appena concluse

lunedì, 9 agosto 2021, 16:39

Marcell Jacobs portabandiera olimpico alla cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici di Tokyo dopo aver conquistato ben due medaglie d’oro, nei 100 metri e nella staffetta 4x100. L’Italia dell’atletica che chiude al secondo posto con cinque ori dietro solo agli Stati Uniti.

Un risultato storico, al termine di un’edizione incredibile e spettacolare, che pone il nostro Paese tra le superpotenze mondiali dell’atletica leggera e che porta la firma, oltre che quella doppia di Marcell Jacobs (100 metri e 4X100), di Fausto Desalu, Lorenzo Patta e Filippo Tortu (4x100), di Gianmarco Tamberi (salto in alto), di Massimo Stano (marcia 20km maschile) e di Antonella Palmisano (marcia 20 km femminile).

Ma anche di tutti quegli atleti che hanno fatto gioire ed emozionare un’intera nazione stimolando un interesse nei confronti delle discipline dell’atletica per troppi anni tiepido e sopito. Record italiano e finale nella 4x400 maschile, Zane Weir in finale nel getto del peso, Nadia Battocletti settima nella finale dei 5000 metri, Filippo Randazzo ottavo nella finale del salto in lungo, record italiano e finale mancata per un soffio nei 100 ostacoli per Luminosa Bogliolo, Alessandro Sibilio in finale nei 400 ostacoli - secondo italiano nella storia sotto i 48” -, Sara Fantini in finale nel lancio del martello, Daisy Osakue record eguagliato e finale nel lancio del disco, nella finale 3000 siepi nono posto per Ala Zoghlami e quattordicesimo per Ahmed Abdelwahed, Yeman Crippa undicesimo nella finale dei 10000. E poi ancora Anna Bongiorni uscita con onore alla semifinale dei 100 metri dopo aver centrato una qualificazione che mancava all’Italia da ben 61 anni.

Un riepilogo dei risultati dovuto e voluto da parte della Virtus Lucca che ha a cuore tutti gli atleti e non solo i propri tesserati e che ritiene sia importante tributare il giusto merito a ogni singolo sportivo, ai tecnici e alle società di atletica leggera che quotidianamente lavorano con impegno, dedizione e umile sacrificio, per la costruzione di queste soddisfazioni. Le medaglie di Marcell Jacobs hanno, nell’ambiente biancoceleste, un peso naturalmente diverso, fatto di affetto profondo, ma la Virtus Lucca, con lo spirito di condivisione che da sempre la contraddistingue, ama gioire di ogni traguardo dell’atletica tricolore. L’auspicio è quello che le Olimpiadi appena trascorse e l’entusiasmo generato possano fare da traino per le nuove leve e per la crescita dell’intero movimento sul territorio nazionale.

