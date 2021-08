Sport



Lo sprint di Cipollini stronca il gruppo: suo anche il gran premio Nogaré in Trentino

lunedì, 23 agosto 2021, 23:21

di Valter Nieri

Correndo con maturità e intelligenza tattica, Edoardo Cipollini coglie in Valsugana il sesto successo stagionale mettendo in fila molti dei migliori come l'emiliano Filippo Omati, primo nella classifica a punti nazionale. L'organizzazione del Gruppo Ciclistico Zambana è stata all'altezza nel gestire un percorso duro dove la fatica si è fatta sentire con diverse salite da affrontare dalla partenza dal palaghiaccio di Costa Vigalzano all'arrivo di Pergine Valsugana. In mezzo le salite di Levico (il punto più alto nel fondo valle Valsugana con i suoi 520 metri di altezza), Novaledo, Roncegno, Borgo, Castelnuovo e Scurelle, per un dislivello di quasi mille metri. Leggendo le difficoltà altimetriche si direbbe una corsa più adatta a categorie superiori che non riservata come è stata agli allievi. Gli allenamenti sostenuti da Edoardo stanno dando i frutti sperati al raggiungimento degli obiettivi grazie alla sua tenuta in salita, alla sua naturalezza nell'affrontare le maggiori difficoltà superandole nel gestire bene la gara attingendo profondità alle sue riserve di energie.

"Nella salita di Roncegno-dice il campione toscano-hanno diverse volte attaccato Capra e Omati, ma sono sempre riuscito a rimanere alla loro ruota. Mancavano 20 km. al traguardo quando eravamo noi tre in fuga, ma il gruppo è rinvenuto ricucendo lo strappo"

LO SPRINT PERFETTO

La maturità di Edoardo, ben consigliato nell'impostare suoi sprint dal D.S. Fausto Dainelli, si è vista soprattutto nell'ultimo chilometro in leggera salita che portava al traguardo:

"Ai 200 metri-continua il sedicenne lucchese-ha lanciato lo sprint Angelo Monister uno dei più forti velocisti nazionali della categoria, ma io gli sono rimasto attaccato fino a che sono uscito ai 120 metri dall'arrivo"

Una gara come si suol dire calcolata alla perfezione dall'atleta lucchese perchè è riuscito nell'intento di non sprecare energie inutili in salita, rimanendo con i migliori e piazzando il suo sprint vincente negli ultimi cento metri generando tanti watt con i pedali aumentando la velocità. Una volata che ha visto la resa di Filippo Omati del V.C. Pontenure 1957, secondo a due macchine dal vincitore, terzo Capra, quarto Monister e quinto Serafini. Edoardo continua a far sognare gli sportivi lucchesi che hanno avuto il picco delle emozioni con Cesare e Mario Cipollini , rispettivamente papà e zio di Edoardo, sperando che la terza generazione Cipollini sia soltanto agli inizi.

"Sto molto bene alla Fosco Bessi Calenzano-conclude il giovane protagonista-una società che ha creduto in me in questo biennio da allievo. Oltre al D.S. Dainelli mi sono molto utili i consigli di papà Cesare che ha esperienza da vendere visto la lunga carriera professionistica che ha fatto ed anche di mio zio Mario. Con lui a volte ho l'onore di pedalare in allenamento. Il passaggio nella categoria juniores lo farò con la Fosco Bessi"

In Valsugana Edoardo è giunto al sesto successo stagionale. Un mese per lui prodigo di soddisfazioni. L'8 agosto si impose a Chiesanuova Uzzanese battendo tutti i migliori nel 28.o Trofeo Maionchi Nevio, la scorsa settimana giunse secondo a Marginone nel Trofeo Carlo Alberto Pellegrini ed ora questa sua ennesima vittoria in Trentino

DOMENICA DI NUOVO IN SELLA A CAVRIAGO

Domenica nuovo impegno per Edoardo Cipollini e la Fosco Bessi. Ad attenderli il 4.o Trofeo Bardiani a Cavriago, valido anche per la prova unica del campionato provinciale di Reggio Emilia. Fra i motivi di maggior interesse la probabile ennesima sfida fra Omati e Cipollini.

ORDINE DI ARRIVO

22.o G.P. NOGARE' KM. 64 alla media di 36,226

1.o Edoardo Cipollini ( Fosco Bessi Calenzano)2.o Filippo Omati (V.C. Pontenure 1957 F. Zeppi)3.o Thomas Capra ( Veloce Club Borgo)4.o Angelo Monister (Scuola Ciclismo Mincio-Chiese)5.o Filippo Serafini ( Polis. Libertas Raiffeisen Laives)