Sport



New entry al Basketball Club Lucca: ecco Gianluca Caversazio

mercoledì, 25 agosto 2021, 15:52

Ancora un acquisto di peso per il Bcl, Gianluca Caversazio, un nuovo ed importante tassello che va ad inserirsi nel mosaico che alla fine formerà il roster per la stagione 2021-2022.

Viene dalla vicina Liguria, alto 195 cm per 90 kg, ha da poco compiuto gli anni ed è un 98, ha sempre giocato nel Tigullio sport, facendosi strada attraverso le giovanili di eccellenza, per arrivare con la U18 a disputare le finali nazionali.

Nel 2015 debutta per la prima volta in Serie C, nella quale ha giocato fino a quando nel 2019 la pandemia mette fine ai giochi, anno in cui il Tugullio puntava decisamente la C Gold non avendo perso un solo incontro.

Per Gianluca non sono molte le partite disputate, ma quelle giocate hanno un peso specifico ragguardevole, 58 gare per 371 punti, con una media di 6,4 a partita e un personale di ben 25 punti, ecco diciamo che se il buongiorno si vede dal mattino, con Gianluca ci godiamo una bella alba.

Come consuetudine scambiamo quattro parole con il nuovo acquisto, giusto per conoscerlo un po' meglio, la prima domanda che gli poniamo riguarda il cambio di casacca, anche se pare che i colori delle maglie con cui giocava e quelle del Bcl non siano molto dissimili.

"Con Lucca cambio maglia ed è in assoluto la prima volta e questa cosa mi fa davvero strano in realtà e allo stesso tempo mi emoziona, sono molto, molto, molto contento di iniziare questa esperienza, per me è un cambiamento importante anche per la mia vita, non mi sono mai mosso da Santa Margherita ligure e vengo davvero volentieri a Lucca."

In che ruolo ti presenti alla corte di Tonfoni?

"Ho sempre giocato da ala piccola, praticamente da 3 anche se nei primi tempi ho ricoperto il ruolo da 4 e quando il mio peso era intorno ai 100 kg mi ero avvicinato ancora di più al canestro, poi sono tornato ad un peso forma migliore ed ho ripreso il mio ruolo, anche se ho spesso ricoperto altre posizioni a seconda di quello di cui c'era bisogno in quel momento, mi sono sempre dato da fare per la squadra, del Bcl praticamente non conosco nessuno, giusto un paio di persone con cui ho parlato durante una prova qualche tempo fa, ovviamente il coach poi ho conosciuto Pierone, mitico !! "

Ma su Gianluca siamo andati a cercare anche qualcosa di più personale ed abbiamo scoperto che canta, il genere che fa è il Rap, cercatelo su youtube, non è male, ma non disdegna neanche la musica elettronica, ha suonato la tromba, poi purtroppo la sua carriera da rapper ha subito un brusco arresto a causa di un infortunio subito alla mandibola per un colpo ricevuto in partita, quindi per Gianluca c'è il basket la musica e la scuola, con una laurea in economia aziendale e un'iscrizione alla Magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici del Mediterraneo

Insomma Gianluca Caverzano, un ragazzo figlio dei nostri tempi con la testa ben salda sulle spalle, con idee molto chiare e tanta passione per il basket, insomma possiamo definirlo un bravo ragazzo, ma siamo certi che gli avversari che se lo troveranno di fronte useranno ben altri aggettivi per definirlo.