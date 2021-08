Nuovo arrivo per il Bf Porcari: Ilaria Menchetti torna a casa

Altri articoli in Sport

mercoledì, 4 agosto 2021, 16:23

Ivano Fanini nella sua carriera di scopritore di talenti, ne ha lanciati davvero tanti e tra questi c'è anche Marco Villa, attuale tecnico della nazionale italiana e responsabile della pista. Con Fanini, Villa ha vinto un mondiale, quindi è naturale che ci sia un'emozione magica da parte del patron di...

mercoledì, 4 agosto 2021, 16:22

Una Skoda Fabia R5 Evo e due esemplari di Peugeot 208 R2B: queste le vetture "gommate" Pirelli attese sui fondi bianchi del quarto appuntamento proposto dal Campionato Italiano Rally Terra, in programma nel fine settimana in provincia di Arezzo

martedì, 3 agosto 2021, 12:52

Ancora una novità in casa Folgor Marlia, dopo aver ripreso il titolo che era stato ceduto alla Folgor San Pietro a Vico tramite la fusione: il settore giovanile e la scuola calcio stipulano un importante accordo con l’Empoli Academy per le prossime due stagioni

martedì, 3 agosto 2021, 08:21

Il 14 agosto corsa collettiva non agonistica con partenza dalle ore 5,15 (per evitare assembramenti) dal viale Regina Margherita presso il negozio Alf Run che presta la propria collaborazione per questa iniziativa

lunedì, 2 agosto 2021, 15:49

Matteo Martinelli, il direttore tecnico della Virtus Lucca, non riesce a contenere l’emozione per l’impresa di Marcell Jacobs

domenica, 1 agosto 2021, 21:14

Marcell Jacobs è l’uomo più veloce del mondo. E con la sua vittoria nei 100 metri, con il suo oro olimpico e con il suo record europeo, Marcell porta anche un po’ di Lucca sul tetto del mondo