Nuovo organigramma per l’Academy Tau

sabato, 21 agosto 2021, 12:31

L’Academy Tau si prepara alla ripresa delle attività per la nuova stagione calcistica 2021-22. Molte le novità nell’organigramma societario ma anche tante conferme.

Stefano Rosellini sarà ancora alla guida della società in qualità di presidente. La sua figura è fondamentale per la programmazione della stagione, e la crescita esponenziale che ha avuto l’Academy Tau in questi anni ne è la conferma.

Altre conferme si trovano nell’ormai rodato team della Segreteria, di cui fanno parte Francesco Secchiaroli, Mascia Rosellini, Alessio Bacherini e Agostino Rosselli, nonché responsabile impianti e attrezzature sportive. Una squadra che garantisce ormai da anni il necessario supporto organizzativo e logistico allo staff tecnico e ai giocatori.

Il Direttore Generale Paolo Lepori e il Coordinatore della attività di base, Marco Ghera, lasciano invece l’Academy per dedicarsi interamente alla “Scuola Calcio Inter” nelle annate che vanno dal 2014 al 2016. La società ci tiene a ringraziare Paolo e Marco per il grandissimo lavoro svolto in questi anni nonostante le difficoltà legate al Covid.

Alla luce di questo, Roberto Gallo, già responsabile dell’area scouting, sarà il nuovo Direttore Generale dell’Academy Tau. Ormai da moltissimi anni Roberto Gallo è un punto fermo della società, contribuendo con efficacia alla segnalazione dei giovani talenti del panorama toscano per il centro di formazione Inter di Altopascio.

Le altre novità riguardano i responsabili tecnici per le annate che vanno dal 2009 al 2013.

Rudy Iervolino, figura già presente da anni nel mondo Academy e con abilitazione Uefa B, sarà il nuovo responsabile tecnico e allenatore degli Esordienti per le annate 2009 e 2010.

Rudy Iervolino inizia la sua carriera da allenatore nel settore giovanile dei “Giovani Calciatori Monsummano” dove ha allenato Pulcini ed Esordienti per tre stagioni. Successivamente è passato al Montecatini Murialdo dove, in nove anni di militanza, ha allenato praticamente tutte le categorie. Cinque anni fa approda all’Acadamy Tau, gestendo con successo le categorie Pulcini ed Esordienti, fino alla proposta di ricoprire questo’anno sia il ruolo di allenatore che di responsabile tecnico della categoria Esordienti.

La seconda novità riguarda Matteo Michelotti, che sarà il nuovo responsabile tecnico delle annate 2011 e 2012. Anche per lui sarà l’inizio di un nuovo percorso, iniziato qualche anno fa dopo la chiamata di Paolo Lepori all’Academy, dove ha iniziato, in modo più professionale, la sua formazione da mister nelle categorie Primi Calci e Pulcini.

In pochi anni Matteo è riuscito a conseguire il patentino UEFA C e Attestato di Maestro di Tecnica individuale con Ivan Zauli, meritandosi a pieno il ruolo di responsabile delle annate 2011 e 2012 per la nuova stagione.

Terza e ultima novità, ma non in ordine di importanza, è rappresentata da Andrea Trinci, che sarà il nuovo responsabile tecnico per l’annata 2013.

Trinci ha iniziato la propria carriera di tecnico nella società del Montecatini Murialdo, con la quale collabora per circa 11 anni, allenando diverse annate: piccoli amici, pulcini, esordienti e anche giovanissimi, riuscendo ad ottenere anche il Patentino di Uefa B.

Tre anni fa è arrivata la chiamata dell’Academy, dove ha potuto mettersi in luce e meritarsi in pieno il ruolo che oggi la società gli ha offerto.

Tutti e tre andranno a coordinare il lavoro dei numerosi istruttori che ruotano intorno al mondo Academy Tau, prestando grande attenzione alla crescita del singolo atleta, sia dal punto di vista sportivo che umano.

Infine, da due anni, fa parte dell'organico Elisabetta Fanti, psicologa, che rappresenta un valore aggiunto del progetto Academy.

Il suo lavoro di affiancamento agli istruttori è volto a migliorare l'aspetto comunicativo in campo e fuori, ma non solo: una volta al mese sarà infatti presente a Badia Pozzeveri per ascoltare dubbi e domande sia dei genitori che dei ragazzi che ne faranno richiesta, per dare consigli utili.

Una nuova stagione sta quindi per iniziare, e tramite la competenza e la dedizione l'Academy Tau si prepara a viverla da protagonista.

La società coglie infine l’occasione per ricordare che le iscrizioni sono aperte, e che la segreteria sarà ben lieta di fornire agli interessati tutte le informazioni del caso.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi al numero 0583.277058, oppure contattare tramite WhatsApp al numero +39 347 873 6389.