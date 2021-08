Sport



Oliveri e Pieroni quinto e nona ai Mondiali Under 20. I risultati della settimana

lunedì, 23 agosto 2021, 19:04

Quinto e nono posto al mondo rispettivamente per Matteo Oliveri nel salto con l’asta e per Idea Pieroni nel salto in alto con la maglia azzurra ai Mondiali Under 20 di Nairobi. Questi gli ottimi risultati dei due atleti biancocelesti chiamati a rappresentare l’Italia in Kenya, ognuno nella propria specialità. Grande soddisfazione per Oliveri che si ferma a 5.20 dopo aver sfiorato la misura di 5.30. Un pizzico di rammarico invece per la saltatrice di Filecchio - partita dal Gruppo Marciatori Barga, approdata poi alla Virtus Lucca e attualmente in forza al Gruppo Sportivo Carabinieri - che in finale, dopo aver superato agevolmente l’1,75 e l’1,80, si ferma per un soffio al terzo nullo alla misura di 1,84. I due atleti hanno contribuito al nono posto per gli azzurri in classifica generale, mostrando ampi margini di miglioramento per il futuro e confermando la crescita esponenziale del movimento nazionale già ampiamente dimostrata in occasione degli ultimi giochi olimpici.

In settimana buoni risultati per gli atleti Virtus impegnati nelle varie competizioni.

Alla Corsa dei 100 a Porcari, nel VII Trofeo Simone Matteoni, esiti incoraggianti per gli atleti del Road Team Atletica Virtus Lucca: settimo posto (sesto di categoria) per Filippo Ceccarelli, ventiseiesimo (ventiduesimo di categoria) per Juri Zanni e quarantatreesimo (trentaseiesimo di categoria) per Francesco Giannecchini.

Soddisfazioni anche nella “Scalata al Castello”, prova in notturna di 9,9 km ad Arezzo. Nella gara maschile: Kisorio Hosea Kimeli diciassettesimo assoluto, Thomas Tei trentaquattresimo e Fabio Pizzo quarantaduesimo.

Nella gara femminile: quinto posto per Clementine Mukandanga ed eccezionale secondo posto di categoria per l’Allieva Irene Giambastiani, a conferma della qualità del lavoro svolto e dell’impegno profuso dalla società per la crescita del settore giovanile biancoceleste.

Ottimo tempo per Juri Zanni che, in occasione del XVIII Trofeo Comune di Careggine, chiude la marcia dal Borgo di Isola Santa fino all’altopiano di Careggine con il tempo di 1.04’17”.

Tanto orgoglio anche nella convocazione di Chiara Cinelli, specialista nel lancio del giavellotto, nella Rappresentativa regionale toscana che parteciperà al Trofeo delle Regioni Master in programma sabato 4 settembre a Mondovì.

Grande entusiasmo infine in casa Virtus per la ripresa, oggi 23 agosto, dell’attività al Campo Moreno Martini con la ripartenza del Guiny Camp e con l’apertura delle iscrizioni per la stagione 2021/2022 per tutte le categorie.