Ricevuta in comune la squadra di dodgeball della Polisportiva Capannori

martedì, 31 agosto 2021, 21:55

4-6, 6-2, 6-3. Con questo punteggio e in rimonta, Michelangelo Troysi, atleta e maestro di tennis apprezzatissimo in quel di Lucca al Tennis Club Il Poggio a S. Anna, si è aggiudicato il prestigioso torneo internazionale veterani disputatosi sui campi del Circolo Tennis Viareggio

martedì, 31 agosto 2021, 17:00

La società Tau Calcio ci tiene a dare il benvenuto a Nicolò Carcani, portiere classe 2002 in forza la scorsa stagione al Follonica Gavorrano

martedì, 31 agosto 2021, 11:22

Se di fatto il settore agonistico non si è mai fermato e le squadre hanno ricominciato gli allenamenti sul campo all’aperto del complesso delle suore Cavanis, ora si è pronti ad accogliere anche i bambini del minibasket, da sempre il cuore dell’attività di questa società, che si impegna a educare...

martedì, 31 agosto 2021, 09:03

La squadra di Porcari attesa sulle strade della GR Yaris Rally Cup con Francesco Marcucci, ambientata sulle prove speciali del Rally 1000 Miglia e su quelle del Rally di Reggello, contesto affrontato con uno schieramento di tre Skoda Fabia R5, affidate a Carlo Alberto Senigagliesi (versione Evo), Pierluigi Della Maggiora...

lunedì, 30 agosto 2021, 14:52

Fine settimana con pochi impegni per la Virtus che ha registrato comunque gli ottimi risultati degli atleti alle prese con le differenti gare. Tra tutti in grande evidenza Lorenzo Carlone che a Foligno, nel salto in alto, vince il Primo Meeting Giuseppe Tomassoni con la misura di 2.07 nonostante un...

lunedì, 30 agosto 2021, 10:48

La Federazione Italiana Pallacanestro grazie a una situazione epidemiologica e vaccinale che fa ben sperare ha redatto dei nuovi protocolli sanitari e contestualmente è tornata ad organizzare per le giovanili i senior e i professionisti, secondo la normale prassi, i calendari e la programmazione dei vari campionat