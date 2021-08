Sport



"Toscana 2021": tappa alla Bariani, giro alla cubana Sierra

domenica, 29 agosto 2021, 18:40

Il titolo di Granduchessa di Toscana 2021 resta nell'isola di Cuba.

Ad aggiudicarsi la 25esima edizione del "Giro Internazionale femminile della Toscana" è stata infatti la cubana Arlenis Sierra (29 anni), in maglia di leader fin dal primo giorno, già vincitrice della manifestazione nel 2019, prima dell'interruzione dovuta alla pandemia.

Ma oggi, nella ultima tappa a brillare è stata una stella italiana: la 21enne Giorgia Bariani che ha battuto sul fil di lana la lituana Rasa Leleivyte e la polacca Karolina Kumiega.

Rocambolesco il successo visto che la Bariani ha tentato il tutto per tutto negli ultimi 10 km, lasciando sul posto le compagne di fuga la britannica Anna Christian e la campionessa di lituania Inga Cesuliene... e arrivando sul traguardo con un metro di vantaggio sul gruppo delle migliori in grande recupero.

Per la vittoria finale... pochi problemi per la Sierra; la portacolori della società Monex Women's Pro Cycling ha dato l'impressione di avere sempre la corsa sotto controllo, ovviamente aiutata dalle sue compagne di squadra.

Bene, molto bene, la lituana (toscana d'adozione) Rasa Leleivyte; per lei secondo posto finale in generale e due posti d'onore nelle due frazioni in linea.

Da segnalare le ottime prove di altre giovani italiane: Katia Ragusa (alla fine 4a nella generale e molto combattiva) e Debora Silvestri (6a spesso in fuga). Nelle prime 10 anche Barbara Malcotti (8a) e Silvia Magri (10a).

Alla premiazione molti ospiti fra i quali il padrone di casa, il sindaco di Montecatini Luca Baroncini.