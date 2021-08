Sport



Unione Presidenti Lucchesi: "Movimento dilettantistico abbandonato e sfruttato"

venerdì, 20 agosto 2021, 15:04

Primo intervento dell'Unione Presidenti Lucchesi, associazione volta ad un radicale cambiamento dello sport in genere per la rinascita dei movimenti sportivi dopo varie crisi di sistema e pandemia comprese.



"La federazione Ficg Lnd non ascolta attentamente le vere problematiche dei suoi tesserati; è giunto il momento che i presidenti lucchesi di tutta la provincia reagiscano al monopolio senza se e senza ma" dichiara in una nota l'unione presidenti lucchesi.

"Tutto parte da Firenze dove i delegati provinciali, pur ottimi nello svolgere i loro compiti, nulla possono sugli ordini calati dall'alto - continua -, a ottobre ci sarà la costituente del gruppo unione presidenti lucchesi e faremo della dialettica moderata un punto di forza per ritirare su un movimento dilettantistico Lucchese abbandonato e sfruttato".

"Dopo la pandemia, che ha ancor più aggravato lo stato di salute delle società, dobbiamo credere che l'unione vince sulle divisioni vale il proverbio tra i due litiganti il terzo gode? - si avvia alle conclusioni la nota - per scoprire di cosa si tratta contattate la pagina Facebook (unione presidenti lucchesi) o l'email unipreslucca@gmail.com".

"Il promotore è il presidente del Farneta 1983, il signor Federico Della Bidia, da sempre impegnato nel mantenere il benessere sportivo per tutti. Lo sport è amore, passione e cura del corpo e della mente. Non buttiamo tutto via per un interesse di pochi perchè lo sport è un diritto per il nostro benessere"