2^ Stracrespole: vince il lucchese Juri Zanni

martedì, 14 settembre 2021, 14:42

Con l’organizzazione della Polisportiva Hitachi di Pistoia e la collaborazione della Pro Loco locale, si è svolta una gara podistica denominata "2^ Stracrespole" sulla distanza di km 13 per i competitivi e partecipanti alla ludico motoria. La gara è partita dalla piazza del paese di Crespole. I concorrenti sono entrati in una salita tutta immersa nel verde dei boschi circostanti per poi arrivare in località Bastia (1000 metri slm) e prendere la strada (misto asfalto, sterrato) per tornare a Crespole dove era fissato l’arrivo della gara. La gara voleva ricordare anche Lamberto Puccinelli a cui e stato dedicato un trofeo.



La vittoria assoluta della gara va al lucchese Juri Zanni (Virtus Lucca) che compie la distanza della della gara in 57’02’’ e che precede David Silvestri (Montecatini Marathon) di 2’58’’. Al terzo posto con un distacco 8’37’’ Federico Orsi (Atletica Cascina), al quarto posto conclude la gara Daniele Serafini (Gruppo Sportivo Camigliano) e quinto Marco Michelori (Montecatini Marathon).



Nella categoria veterani uomini si aggiudica la gara Luca Silvestri (Montecatini Marathon) in 1ora00’14’’, con al secondo posto Moreno Stefanini (Individuale) e terzo Emanuele Mariani (Individuale).



Nella categoria veterani argento uomini il primo posto va a Rinaldo Sabatini (Uisp) in 1ora04’57’’, secondo posto per Gori Claudio (Silvano Fedi Pistoia) e terzo si classifica ,Riccardo Spinelli (Individuale).



Un solo partecipante nella categoria Veterani oro e si tratta di Silvano Panichi (Silvano Fedi Pistoia) che ottiene il tempo di 1ora51’09’’.



Nella categoria assoluta femminile il primo posto se lo aggiudica Elena Flavia Teacu (Pinocchio Sport Pescia) nel tempo di 1ora08’02’’ con un vantaggio di 11’58’’ su Elena Poli (Polisportiva Hitachi Pistoia) e di 16’’ su Lara Morreale (Polisportiva Hitachi Pistoia).



Per la categoria veterane donne primo posto per Susanna Neri in 1ora08’39’’, seguita da Flavia Cristianini (Lucca Marathon) e terza Sabrina Casini (Montecatini Marathon).