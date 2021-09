Sport



Al campo Coni si corre la 10x1 ora una corsa per Andrea Lanfri

lunedì, 13 settembre 2021, 16:17

Torna, questo sabato 18 settembre, l'appuntamento di podismo non competitivo a staffetta in pista denominato: "10 x 1 ora - Una corsa per Andrea Lanfri - 3° Memorial Marino Nelli" organizzato dall'Asd Marciatori Marliesi, che si terrà presso il Campo Scuola dell'Atletica Moreno Martini (campo CONI di Lucca) in via della Tagliate.

Questa quarta edizione, a cui sono iscritte 20 squadre, viene svolta in favore alla raccolta fondi per il progetto "From 0 to 0" dell'atleta paralimpico lucchese Andrea Lanfri, ricordiamo che le prime due edizioni sono state in favore della ex campionessa dei 10000 metri Vincenza Sicari. La corsa si svolge a staffetta dove i 10 atleti di ogni squadra correranno per un'ora ciascuno con partenza alle ore 9. Indubbiamente sarà, come già, nelle altre passate edizioni un grande momento di sport in goliardia, amicizia e solidarietà. Si prevede la possibilità di avere lo stesso atleta paralimpico Andrea Lanfri presente a questa edizione. Anche quest'anno gli intrattenitori dell'evento saranno Marco Rovai e Linauro Gori.