Alessandro e Irene volano a Rotterdam per i campionati del mondo di danza sportiva Under 21

domenica, 19 settembre 2021, 17:31

Di progetti per riportare in alto in nome di Lucca nella pallacanestro maschile ce ne sono tanti e l’entusiasmo traspare dalle parole del numero del club

domenica, 19 settembre 2021, 13:06

Grande successo a Lucca per la seconda edizione "Lucca Chess Festival". Grazie all'organizzazione e all'impegno dei soci del Circolo Scacchistico Lucchese, il Foro Boario, già luogo d'eccellenza di ritrovo e comunità dei giovani della città, ha ospitato il torneo di scacchi che richiamato a Lucca ben 115 scacchisti provenienti da...

sabato, 18 settembre 2021, 21:37

Nel secondo test del proprio precampionato il Basket Le Mura Lucca viene superato per 72-49 dalle padrone di casa della Virtus Segafredo Bologna in una partita cha ha visto affrontarsi due squadre incomplete

sabato, 18 settembre 2021, 14:07

Da quando nel 2004 la rumena Melania Hristache è approdata a Lucca, scegliendo la nostra città per lavorare (lo fa presso un salone di parrucchiera ndr) e per vivere con la sua stupenda famiglia, è sempre riuscita a coltivare la sua grande passione sportiva

venerdì, 17 settembre 2021, 18:22

Ennesima amichevole per il Basketball Club Lucca: è un "tour de force" bello tosto, quello a cui coach Tonfoni sta sottoponendo la sua squadra

venerdì, 17 settembre 2021, 16:31

La squadra maschile, diretta a Caorle (Venezia) con 23 atleti, sarà impegnata nella Finale di serie A Oro, competizione alla quale prenderanno parte le prime dodici squadre della classifica generale e nella quale verrà assegnato il tanto ambito scudetto