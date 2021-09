Sport



Basketball Club Lucca 'promossa' nel test di Altopascio

venerdì, 17 settembre 2021, 18:22

18/24 – 17/16 – 38/14 – 23/18

18/24 – 35/40 – 73/54 – 96/72

Lippi 7, Piercecchi, Barsanti 15, Russo 6, Vona 17, Simonetti 13, Balducci, Burgalassi 22, Pierini 11, Cattani 5,

Ennesima amichevole per il Basketball Club Lucca, é un "tour de force" bello tosto, quello a cui coach Tonfoni sta sottoponendo la sua squadra, allenamenti serrati inframezzati da amichevoli, al ritmo di una ogni 3/4 giorni, d'altra parte l'inizio del campionato è ormai alle porte ed è imperativo arrivarci nella migliore condizione fisica, tecnica e mentale.

Nella serata di giovedi 16 settembre il Bcl si è presentato al "palabox" di Altopascio per un test contro il NBA Altopascio, squadra che disputerà il campionato di C Silver nel cui roster ci sono nomi importanti, giocatori che hanno calpestato molti parquet contribuendo spesso in modo determinate a importanti promozioni, uno su tutti Arrabito, ma non da meno Lorenzi.

Vona e Salazar al centro del parquet a contendersi la palla che l'arbitro Natucci scodella e la partita prende il via., i minuti scorrono veloci, ma il Bcl non sembra carburare, è un primo quarto difficile, i ragazzi di Tonfoni sembrano lenti, forse un po' stanchi, qualche palla persa e una percentuale al tiro bassissima lasciano spazio ai rosa/blu che fanno loro. Il quarto

Ne lo spartito ne l'inerzia della partita cambiano nel secondo tempino, Tonfoni richiama spesso in panchina i suoi ragazzi senza però riuscire a dargli la "scossa" giusta, Il Basketball Club Lucca balbetta, a tratti fa vedere buone cose, a tratti sembra dimenticarsi della palla, riesce comunque a chiudere un quarto, parco di canestri, avanti di una sola lunghezza.

Ma è ancora nella ripresa che il Bcl fa vedere le cose migliori, Vona, Burgalassi, Barsanti, Simonetti, Pierini, non si fanno pregare, è una vera pioggia di canestri che si rovescia su Arrabito e compagni, di fatto il parziale non lascia dubbi, 38/14, negli ultimi dieci minuti il Bcl gioca con più tranquillità, difendendo quanto fatto, dando la possibilità a Tonfoni di aumentare le rotazioni mettendo in campo anche i giovanissimi.

La partita si chiude con alcuni chiaro scuri, di per certo comunque il Bcl ha diversi punti nelle mani, è la seconda volta consecutiva che sfora il tetto dei 90 punti ed anche questa volta lo fa con cinque ragazzi che chiudono in doppia cifra.

Al termine della partita Tonfoni si è detto soddisfatto, "Direi soddisfacente, a parte il primo quarto che si è giocato sottotono poi la squadra è cresciuta, non ho davvero nulla da dire sotto il punto di vista dell'impegno, dell'abnegazione della voglia di far bene, è un gruppo che si sta amalgamando bene, tutti quanti contribuiscono al lavoro a volte anche giocando al di fuori del proprio ruolo."

Complessivamente il giudizio è positivo, bene i ragazzi, bene i giovani, anche se si è giocato un po' a folate, abbiamo fatto molte cose di pregio per poi magari perdere banalmente delle palle, dando la possibilità all'avversario di sfruttarle, c'è da dire che in queste amichevoli il risultato finale è abbastanza relativo, vincere o perdere alla fine non fa molta differenza, in campionato sarà tutto diverso, tutto avrà un peso e la pressione sarà molta, ma ho fiducia in questo gruppo , il terzo quarto si è giocato bene, ok un po' di calo degli avversari , ma i ragazzi hanno dimostrato dove possono arrivare.