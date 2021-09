Sport



Bcl, buoni segnali nel test con Quarrata

martedì, 21 settembre 2021, 19:30

20/20 - 23/16 – 23/23 – 9/23

20/20 – 43/36 – 66/59 – 75/82

Lippi 10, Piercecchi, Barsanti 7, Russo 6, Vona 10, Simonetti 27, Balducci 2, Burgalassi 12, Pierini 6, Cattani 2

Dany Basket Quarrata e Basketball Club Lucca, ennesima amichevole per i ragazzi di Tonfoni, con una squadra neo promossa in C Gold, che ha mantenuto per i sette dodicesimi l'ossatura che gli è valsa la promozione, aggiungendovi poi due elementi di rilievo come Agnoloni e Rossi, il miglior marcatore della scorsa stagione di C Gold chiusa con oltre 22 di media.

Un amichevole che ha iniziato a dare qualche informazione precisa sul prossimo futuro, al centro di fronte agli avversari c'è ancora Vona per la palla a due, un salto e la gara inizia, è una prima frazione di gioco da definire come "schietta" il Basketball club Lucca è partito bene, Quarrata non è da meno, le due compagini si danno battaglia inseguendosi per tutto il quarto senza mai riuscire a staccarsi una dall'altra, di fatto alla prima sirena le due squadre sono in perfetta parità.

Il secondo quarto è segnato dall'insistenza con cui Toppo, Agnoloni e Rossi "martellano" il canestro lucchese con il risultato di chiudere il primo tempo con sette lunghezze di vantaggio. Situazione ancora di equilibrio nel terzo quarto, è un continuo botta e risposta che tiene le due squadre in perfetta parità, il parziale del tempo rende bene l'idea 23/23.

L'ultima frazione di gioco è tutta per i ragazzi di Tonfoni, che riescono a mantenere un buon ritmo di gioco fino alla fine, sfruttando al massimo un momento in cui la compagine di coach Valerio segna il passo a causa della stanchezza, 9/23 il parziale dell'ultimo quarto.

E' d'obbligo evidenziare l'MVP della giornata, il giovane Andrea Simonetti che ha chiuso l'incontro con 27 punti messi a referto, in doppia cifra anche Lippi, Vona e Burgalassi, leggermente sotto tono Barsanti, per dei leggeri risentimenti muscolari, ma sempre determinante nell'economia della partita

Si è poi giocato un quinto tempino, nel quale coach Tonfoni ha buttato nella mischia tutti suoi giovani ragazzi, Piercecchi, Cattani, Balducci, Simonetti e Lippi, un test aggiuntivo e un premio ai giovanissimi che davvero se lo meritavano per l'impegno messo in questa e nelle precedenti partite. Gli ultimissimi minuti di gioco, hanno per molti versi replicato quanto visto fino a poco prima, squadre in sostanziale parità, l'inerzia sembrava volesse continuare ad esercitare la sua spinta nei confronti del Bcl, alla fine però i padroni di casa se lo sono aggiudicato per 14/11.