Sport



Boom di successi degli sciabolatori della Puliti

mercoledì, 22 settembre 2021, 10:26

Week-end ricco di gare per gli atleti della Puliti.



Si è svolta a Carrara venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 una prova di qualificazione interregionale del campionato italiano GPG. Si tratta della prima gara dopo la pausa estiva, in preparazione del campionato italiano G.P.G che si svolgerà nel mese di ottobre a Riccione e che proclamerà i campioni italiani di categoria per l'anno 2020/2021.



Si sono affrontati a Carrara atleti appartenenti alle categorie Allievi, Ragazzi, Giovanissimi, Maschietti e Bambine.



La PULITI, guidata dai tecnici Sorin Radoi e Chiara Sorbi, si è aggiudicata il primo posto in ben tre competizioni.



Per la categori Allievi primo posto per Pablo Giovannettu, classe 2008, che ha vinto la finale con il livornese Artuso per 15 a 14.



Tra le Giovanissime Giulia Bartolini (anno 2009) ha vinto nettamente la finale delle Giovanissime sulla livornese Cantini per 10 a 3.



Vincenzo Giordano, che è del 2010, ha vinto la finale dei Maschietti superando il ligure Pistacchi 10 a 3.



Secondo posto per Edoardo Bartolini tra i Giovanissimi e per Federica Pardinii tra le Allieve. Sul podio anche Ginevra Grimaldi e Gabriele Ciampaglia terzi tra le Giovanissime e i Maschietti.

Buona infine anche la gara di Daniele Sensi, quinto tra gli Allievi e Ginevra Virdis, sesta tra le Bambine.

L'attività al Palazzetto della Scherma della SS. Annunziata è ripartita il 1^ settembre e si prospetta un anno con ritorno alla normalità per quanto riguarda le gare dopo il rallentamento avuto lo scorso anno a causa del COVID.



L'attività di allenamento alla palestra non si è comunque mai fermata nl corso del 2021, nemmeno nei periodi più difficili e i ragazzi hanno potuto continuare a esercitare il loro sport in modo continuativo allenandosi e divertendosi.