Chiamata “tricolore” per MM Motorsport

Altri articoli in Sport

mercoledì, 8 settembre 2021, 20:46

Tra pochi giorni – grazie al rinnovato impegno di alcuni appassionati di basket – si terrà lo storico "Trofeo Carlo Lovari", indimenticato e sfortunato cestista nato proprio a Lucca

mercoledì, 8 settembre 2021, 15:13

La società Tau Calcio ci tiene a dare il benvenuto a Aurelio Falorni, attaccante classe 1998 cresciuto nelle giovanili dell'Empoli e lo scorso anno in forza al Castelfiorentino

martedì, 7 settembre 2021, 16:20

Due e quattro ruote, per il sodalizio lucchese, che questo fine settimana vedrà impegnati tre suoi portacolori in cronoscalate sia auto che moto. De Bellis torna al "vecchio amore" al Passo dello Spino, la famiglia Lombardi sarà con le moto a Volterra per la penultima prova tricolore della stagione

martedì, 7 settembre 2021, 11:27

Un evento unico, mai intrapreso prima da un atleta paralimpico: partenza dal livello del mare in bicicletta, cambio di assetto e scalata fino alla vetta nel minor tempo possibile, no-stop e ritorno a quota zero

lunedì, 6 settembre 2021, 18:36

Il team lucchese archivia l'appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona conquistando la vittoria assoluta con il driver pisano e la "top ten" con Vittorio Ceccato. Conferme anche dal Rally 1000 Miglia, con Francesco Marcucci all'arrivo della tappa "griffata" GR Yaris Rally Cup

lunedì, 6 settembre 2021, 17:25

La società Tau Calcio ci tiene a dare il benvenuto a Lorenzo Pardini, terzino classe 2002 e lo scorso anno in forza alla Lucchese ma con esperienza anche nel Prato. Il giocatore, fresco di maturità, ha già deciso di iscriversi alla facoltà di giurisprudenza, anche se la testa ora è...