Sport



Chiara Turchi, dopo il podio alla Maratona dles Dolomites, punta a rivincere il Criterium Uisp

domenica, 5 settembre 2021, 14:02

di Valter Nieri

Le difficoltà altimetriche ed i tanti chilometri fanno parte degli incentivi e della preparazione di Chiara Turchi, l'atleta pistoiese che riempie di allori il Ciclo Team San Ginese. Pur fra molteplici impegni con l'Acquarama di Pistoia dove esercita la sua professione di istruttrice di nuoto, riesce a ritagliarsi un po' di spazio, spesso di alcune ore giornaliere, per allenarsi intensamente con la bici. Allenamenti mirati questi giorni al suo imminente impegno ed obiettivo stagionale con le cronosquadre a tre elementi che la vedrà impegnata giovedi sera nella fascia mista al Criterium nazionale in programma ad Antignano sulla distanza dei 12 chilometri complessivi. Allenamenti dove lo scopo principale è mantenere alta la costanza di pedalata tenendo una buona frequenza nei tratti più impegnativi. Un Criterium Uisp organizzato dall'ASD Avis Ciclismo Rosignano, che l'ha già vista primeggiare nel 2018, prima della pandemia, con i colori del Ciclo Team San Ginese, in squadra assieme a Lorenzo Natali e Stefano Gambogi, indossando a fine evento la maglia tricolore Uisp. Dopo un 2020 costellato da stanchezza emotiva, dopo l'accumulo di emozioni e pensieri negativi a causa del covid, anche Chiara Turchi quest'anno ha ritrovato motivazioni e tanta voglia di conquistare nuovi trofei.

DOPO IL PODIO ALLA MARATONA DLES DOLOMITES, LA RICONFERMA TRICOLORE UISP NELLA CRONO A TRE LE FAREBBE INCORNICIARE IL 2021

Il Criterium Uisp che giovedi sera la vedrà impegnata nella fascia mista assieme ai suoi nuovi compagni Luca Buonaguidi e Massimo Tucci, le darebbe la consapevolezza di essere ancora, alla sua veneranda età di 51 anni, una fra le più forti fondiste del ciclismo italiano. E' ancora fresco quel suo terzo gradino del podio conquistato a Corvara lo scorso 4 luglio, preceduta a livello assoluto soltanto, nei 106 km. caratterizzati da memorabili valichi alpini, dalla vincitrice Lisa De Cesare del Lugo di Ravenna e dalla torinese Olga Cappiello, che si prospetta per lei un altro prestigioso trofeo. Per conquistarlo dovrà avere la meglio di tante squadre fra le quali un'altra dal nome Ciclo Tam San Ginese che presenterà ai nastri di partenza fissata alle 20, 30 dalla "Barracchina Azzurra" sul lungomare Amerigo Vespucci anche il trio formato da Clara Bartolini, Mauro Tucci e Flaviano Monti. I suoi compagni di squadra sono di alto spessore. Luca Buonaguidi fra i suoi principali successi stagionali vanta anche il primo posto tricolore nella 6 ore Endurance di Larciano. Chiara ha vinto di recente il circuito in memoria di Aldolfi , anche se i suoi principali obiettivi rimangono le Gran Fondo ed i campionati italiani

CICLO TEAM SAN GINESE AL VIA CON QUATTRO TERZETTI

Il ritrovo è fissato alle 18,30 alla "Baracchina Azzurra" da dove prenderà il via la gara alle 20, 30. Il precorso si snoda su un circuito piano di 3 km. da ripetersi due volte, per poi proseguire con un itinerario in linea fino alla Terrazza Mascagni dopo 12 km. La strada sarà chiusa al traffico ed ogni squadra sarà preceduta da una moto staffetta.

Chiara Turchi: "Il nostro terzetto punta al podio. Ho corso poco quest'anno anche perchè nel periodo post-pandemia si sono moltiplicati i miei impegni lavorativi. Spero di chiudere al meglio la stagione per ripagare la fiducia del mio team e del presidente Claudio Andolfi. Siamo uniti di tanta passione e selezioniamo ogni anno gare di una certa importanza. Un risultato ad Antignano sarebbe una iniezione di fiducia che ci vorrebbe veramente dopo le situazioni anomale che si sono verificate a causa del covid. Ce la metteremo tutta per riuscirci".

CICLO TEAM SAN GINESE: ECCO I QUATTRO SCHIERAMENTI PER CONQUISTARE UN ALTRO TRICOLORE

Oltre ai due terzetti in fascia mista il Ciclo Team San Ginese sarà giovedi alla partenza da Antignano con altre due squadre di prima fascia comprendenti: una il terzetto formato da Lorenzo Natali, Filippo Stoppioni e Alessandro Simi e l'altro formato da Paolo Rilli , Samuel Taccetti e Marco Ferri. Non c'è che dire: uno schieramento di primo ordine di un Team che basa la sua attività ambiziosamente sui grandi eventi ciclistici.