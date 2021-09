Sport



Coppa Italia: nono storico posto per la squadra maschile e ventisettesimo per la squadra femminile

mercoledì, 15 settembre 2021, 19:04

Una stagione da incorniciare per la Virtus Lucca che continua a macinare record in un’annata fino a questo momento prodiga di successi, affermazioni importanti e veri e propri exploit. La conferma della qualità del lavoro svolto arriva anche dalle classifiche definitive della Coppa Italia, la competizione che include tra i partecipanti anche i gruppi sportivi militari. Storico nono posto assoluto per il team maschile che scrive il primato societario e fissa un risultato senza precedenti. Mai così in alto, specie considerando che, in virtù delle prime tre posizioni occupate proprio dalle squadre militari, la Virtus è di fatto tra le prime sei società d’Italia nonché la migliore tra le toscane. Ottimo piazzamento anche per la squadra femminile che raggiunge un ventisettesimo posto, emblematico della crescita individuale e collettiva della società, che la pone, in Toscana, alle spalle della sola Atletica Livorno.

Una soddisfazione che arriva ad esaltare ulteriormente l’impegno della società nel giorno del compleanno del Presidente Ferdinando Caturegli, festeggiato con grande affetto da tutto l’ambiente biancoceleste.

Risultati importanti e incoraggianti che tengono alto il morale della Virtus a pochi giorni dalle finali del Campionato di società assoluto su pista che vedranno la squadra maschile impegnata nella finale della serie A Oro a Caorle e la squadra femminile in quella di serie B ad Agropoli.

