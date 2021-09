Sport



Db Motorsport avvia il settembre in... salita

martedì, 7 settembre 2021, 16:20

Un fine settimana tutto in salita, quello prossimo, per DB Motorsport, avendo due impegni con le cronoscalate, sia auto che moto.

Per le quattro ruote, Riccardo De Bellis, con la Porsche 991 GT3 Cup 3,8 litri gommata Michelin curata dalla ZRS di Zambon, in attesa di tornare in pista a difendere la seconda posizione nella Coppa Italia GT, tornerà al "vecchio" amore delle gare in salita. Il pistard lucchese, infatti, sarà al via della "Pieve Santo Stefano-Passo dello Spino", in provincia di Arezzo, valida per il Trofeo Italiano di Velocità in Montagna, tornando ad assaporare sensazioni da troppo tempo lontane, da quel 2008 in cui concluse la sua esperienza di scalatore con la conquista del titolo tricolore GT.

Sarà un ritorno al passato che certamente farà anche da buon allenamento prima di riprendere l'argomento Coppa Italia in ottobre con le ultime due prove stagionali. Per De Bellis l'impegno sarà su due manche in un tracciato lungo 6,8 chilometri, entrambe domenica 12 settembre.

Salita anche per Giovanni e Marco Lombardi, ma con le moto. Padre e figlio, da anni veri e propri mattatori della scena italiana e continentale, sono entrambi in posizioni da podio in ambito "tricolore" e proprio alla celebre "Saline-Volterra", in provincia di Pisa, penultima prova del Campionato Italiano Velocità in Salita (CIVS), cercheranno un nuovo e deciso attacco per confermarsi al top nazionale. Due, anche in questo caso, le manche di gara, alla domenica.