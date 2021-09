Sport



Fantastico Buonaguidi alla Nove Colli: è lui il migliore dell'M6

giovedì, 30 settembre 2021, 08:39

di Valter Nieri

Un successo programmato, fortemente voluto e conquistato. Luca Buonaguidi ha vinto la 50.a edizione della Nove Colli per la classifica riservata alla categoria M6. Nell'incantevole scenario romagnolo, incastonato tra il mare e le colline della Valmarecchia, le sue qualità di scalatore sono emerse in uno dei suoi giorni migliori da quando corre a livello cicloamatoriale.

Lo scalatore del Ciclo Team San Ginese si è imposto nel percorso medio di 130 km. su 1871 metri di dislivello scollinando fino ad una altezza massima di 536 metri per un totale di 50 km. di salita, 46 km. di discesa ed appena 34 km. di pianura. Un percorso impegnativo e pendenze che dopo 91 km. sono arrivate anche al 18% nella salita più ripida di Barbotto. Anche lui, come tutti i circa 11 mila partecipanti (5300 soltanto nel percorso medio) ha evidenziato smorfie di fatica per le difficoltà altimetriche ma anche per il forte ritmo tenuto dai battistrada.

La sua fatica è stata premiata grazie all'esplosione delle sue gambe dalla muscolatura reattiva che gli consente a 56 anni di staccare in salita scalatori molto più giovani di lui. Buonaguidi è l'alfiere del Ciclo Team San Ginese, una società che si distingue per solidità e chiarezza con ottime prestazioni dei suoi atleti che in oltre venti anni di attività hanno sempre avuto idee chiare correndo con un grande senso di appartenenza, coesione e soprattutto serenità.

SPECIALISTA NELLE GRAN FONDO, ALLA NOVE COLLI GIUNSE SUL PODIO NEL 2016 NEL PERCORSO LUNGO

Il forte scalatore orentanese ha coronato il suo sogno con rabbia e determinazione. Un obiettivo che cullava da cinque anni, da quando nel 2016 salì sul terzo gradino del podio nella distanza più lunga e da quel momento la Nove Colli divenne per gli anni a venire il suo traguardo principale.

"A livello di categoria-sottolinea Luca Buonaguidi-ho vinto diverse Gran Fondo in carriera come Viareggio, Firenze, Paolo Bettini, Il Gallo Nero del 19 settembre scorso, ma ci tenevo fortemente ad impormi in una delle più importanti a livello nazionale come la Nove Colli organizzata dalla S.C. Fausto Coppi. Soprattutto dopo due quinti posti ed un terzo nel percorso lungo e cinque partecipazioni. L'anno scorso non fu disputata a causa del covid e quest'anno ho finalmente fatto centro nella cinquantesima edizione, scegliendo il percorso medio. Fra i migliori piazzamenti vanto anche un secondo posto quest'anno alla Maratona Dles Dolomites ed in un recente passato due secondi posti alla Sportful Dolomiti Race ed un secondo posto alla Dieci Colli."



Ci vuole descrivere la sua gara?

"Sono partito, visti i risultati degli anni precedenti, nei mille della prima griglia. Il ritmo in partenza era forsennato. Nei primi 30 km. si procedeva alla media di quasi 45 km. orari. La grande selezione è avvenuta nella terza salita, quella del "Barbotto". Negli ultimi due chilometri per arrivare alla sommità ho dato tutto rimanendo in un gruppetto di sei, fra i quali Paolo Mazzoli. Ci davamo regolarmente il cambio a tirare tenendo una buona media che ci consentiva di tenere il passo dei migliori della M6. All'arrivo di Cesenatico la contesa per vincere la categoria era proprio fra me e Mazzoli che ho staccato sul traguardo di circa 4 secondi. Vincere qui è veramente fantastico. Mi sono trovato a pedalare con grandi campioni come Formolo, Cipollini, Bettini e Paolini che hanno partecipato chi sotto forma di allenamento, chi per non perdere l'abitudine di andare in bicicletta. Invece io, nel mio piccolo, inseguivo quelle grandi emozioni che mi ripagano dei tanti sacrifici che dedico al ciclismo amatoriale soltanto per passione."

I vincitori assoluti sono stati Andrea Pisetta del Team Sildom Garda nel percorso medio che ha portato a termine in 3h30'04" e Luca Chiesa dell'ASD Vivo vincitore nella distanza lunga di 205 km. e 3840 metri di dislivello. Luca Buonaguidi è giunto 21.esimo assoluto, ma chi lo ha preceduto è molto più giovane di lui. Il ciclo Team San Ginese si conferma fra le squadre più importanti nel panorama cicloamatoriale toscano ed ogni anno riesce a fare centro in qualche Gran Fondo, dove concentra gli obiettivi stagionali. Il presidente Claudio Andolfi si gode questo felice momento grazie alle imprese dei suoi atleti. In contemporanea all'affermazione di Buonaguidi, Daniele Pretini si imponeva nel Criterium Nazionale Uisp di categoria M3 nella San Baronto-San Baronto vinta a livello assoluto da Davide Lombardi ed ancor prima Clara Bartolini conquistava il podio nella G.F. Gallo Nero. Diversi i successi in stagione anche per Chiara Turchi.

Luca Buonaguidi prosegue il suo cammino con un altro obiettivo imminente.



"Il 17 ottobre - conclude lo specialista delle Gran Fondo - sarò alla partenza della G.F. New York Italia-Valdichiana Living che si terrà sulle strade di Montepulciano e Torrita di Siena. Spero di conquistare un altro podio per coronare una stagione sicuramente per me portatrice di tante soddisfazioni".



Non c'è che dire il dopo covid è iniziato molto bene per i rappresentanti di questa squadra lucchese.