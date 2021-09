Sport



Grande festa per il ‘Gran Galà Esordienti 2021Special Edition’

lunedì, 27 settembre 2021, 16:42

Ripartenza bagnata per gli atleti più piccoli della Virtus Lucca che domenica, al Galà Esordienti 2021 Special Edition, hanno dovuto fare i conti con la pioggia battente caduta sul campo scuola Moreno Martini che ha costretto l’organizzazione a interrompere anticipatamente la manifestazione. Attimi di competizione per i bambini delle categorie B e C che sono riusciti a cimentarsi parzialmente nelle diverse specialità. Niente da fare invece per i bimbi della categoria A le cui gare sono state bloccate dal maltempo. La pioggia, tuttavia, non è riuscita a frenare l’entusiasmo per la ripresa dell’attività da parte dei più piccoli dopo oltre un anno e mezzo di stop forzato. Sorrisi e tanto divertimento hanno caratterizzato la mattinata che si è conclusa con la premiazione di tutti gli atleti presenti da parte delle due saltatrici Elisa Naldi e Idea Pieroni, madrine d’eccezione della manifestazione. Presenti alla sfilata conclusiva anche i ragazzi dell’Allegra Brigata accompagnati dalla coordinatrice del team e direttore regionale Special Olympics Claudia Maiorano e dal tecnico Claudia del Prete.

Nel pomeriggio di sabato, nella manifestazione di Tetrathlon organizzata dalla Virtus Lucca al campo scuola Moreno Martini e riservata alle categorie Ragazzi e Ragazze delle province di Lucca, Prato, Massa Carrara, Pisa e Pistoia, buone indicazioni dagli atleti impegnati. Nella prova multipla dei 600 metri, 60 ostacoli, salto in alto e lancio del vortex, bella vittoria di Diego Fornaciari nella maschile e ottimo terzo posto per Nikola Trzos nella femminile. Bravi anche Nicola Petroni, Alessandro Vanni, Federico Serafini, Yabsra Meschi, Francesco Floris, Elisa Raffaelli e Delia Fazzi.

Nella prova multipla di 60 e 600 metri, salto in lungo e lancio del peso, bene nella maschile Giulio Guccione, Luca Cantoni, Paolo Cantoni, Filippo Orsi, Giovanni De Gaspari, Matteo Luporini, Gioele Pellicci, Lorenzo Dal Pino, Mattia Guidi, Pierpaolo Pera, Lorenzo Guglielmi, Leonardo Stefanelli e Vittorio Pellegrini e nella femminile Alice Albiani, Susanna Tambellini, Mia Galigani, Anna Del Monte, Lam Anfuso, Nicole Gneri, Lavinia Donati e Martina Gianni.

Exploit degli atleti Virtus in gara a Foligno: a fine stagione arriva la grandissima prestazione di Dario Fazzi che, allenato da Enrico Carelli, con il crono di 49.47 sui 400 metri, scrive il nuovo personal best. Strepitosi sui 100 metri anche Pietro Faraggiana, che chiude in 11.00, e Francesco Cordoni che, con 11.08, firma il season best a un soffio dal primato personale.

Week end ricco di soddisfazioni per Zohair Zahir che a Milano sulla distanza dei 1000 metri, fa registrare il tempo di 2.28.81 che significa primato personale e il giorno successivo, nella 10 km della Padova Marathon, conquista un eccellente secondo posto con 31.45.

Alla tradizionale Staffetta del pioppino ad Antraccoli, buona prestazione per il trio “A Oro” Tommaso Di Riccio, Emilia Serra e Fabio Pizzo e per quello “B Bronzo” Mattia Paterni, Anna Lucarotti e Irene Giambastiani, mentre in occasione della settima edizione della Rignano Run, Saverio Messina sbaraglia la concorrenza classificandosi primo assoluto con il tempo di 57.14. La rassegna si conclude con la brillante vittoria di Clementine Mukanganda nella “30 Trentina”, la competizione sulla distanza dei 30 km che si svolge nella provincia di Trento.