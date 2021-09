Sport



Grande successo per l’open week di Lucca Academy Basket che ha richiamato oltre 100 bambini e bambine

lunedì, 13 settembre 2021, 16:14

Si è conclusa sabato la speciale open week promossa da Lucca Academy Basket, la società nata per volere di Basketball Club Lucca e Basket Le Mura, con l’obiettivo di offrire ai più piccoli un’opportunità unica nel panorama della pallacanestro locale.

Un momento di aggregazione, di crescita, di scoperta e di relazione che, dal 1 settembre all’11 settembre, ha coinvolto bambini e bambine dai 5 agli 11 anni, che hanno potuto conoscere più da vicino il mondo della pallacanestro e apprezzare le dinamiche di incontro, di divertimento, di integrazione e di positività che accompagnano questo sport.

Un’occasione preziosa per circa 50 bambini che hanno scelto di provare l’esperienza nuova della palla a spicchi e una conferma per altri 80 piccoli atleti che, già precedentemente iscritti al Lab, hanno comunque avuto il piacere di partecipare all’open week, forti della loro passione e felici di ritrovare i compagni di squadra prima del nuovo inizio di stagione.

I gruppi, divisi per età dal 2010 al 2016, hanno animato il Palatagliate in un giusto mix di movimento, socialità e inclusione, culminato nell’allenamento di sabato scorso che ha visto la partecipazione anche delle due grandi società cestistiche lucchesi. Nella giornata di chiusura, infatti, accanto ai piccoli protagonisti del Lucca Academy Basket, sono intervenuti anche Francesca Parmesani, Sofia Frustaci e Maria Miccoli per la serie A di Basket Le Mura e Davide Vona e Jacopo Pierini per la serie C gold di Basketball Club Lucca.

Una piacevole sorpresa è stata, inoltre, la partecipazione di Caterina Cerri e Sofia Michelotti della serie B Le Mura Spring. Una cornice straordinaria che ha reso il rettangolo del Palazzetto dello Sport un vero e proprio contenitore di sorrisi, entusiasmo ed emozioni. A partire da oggi (lunedì, 13 settembre), i corsi di minibasket firmati Lab prenderanno il via ufficialmente, ma è ancora possibile iscriversi o usufruire di un periodo di prova gratuita per tutti coloro che vorranno avvicinarsi per la prima volta a questo sport. Da quest’anno, le attività motorie, saranno inoltre intervallate da momenti di formazione in lingua inglese, conciliando la pratica sportiva con quella didattica. Per informazioni: 328-8280336 (Giacomo) o 339-1251211 (Alessio).