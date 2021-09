Sport



HP Sport RRT al via del 1000Miglia con Lucchesi Jr. e Trevisani nella gara valida per il CIR 2021

giovedì, 2 settembre 2021, 11:39

Il Campionato Italiano Rally Sparco torna in azione con il sesto degli otto round stagionali nel Rally 1000 Miglia con HP Sport RRT che schiera al via della gara bresciana, i suoi due equipaggi di punta nel massimo campionato, Lucchesi Jr. con Titti Ghilardi alle note e Jacopo Trevisani con il fido Andrea Marchesini sul sedile di destra.

La massima serie tricolore si riaffaccia sull’asfalto e ritrova una tappa che mancava nel calendario dal 2013. Due giornate di rally tra venerdì 3 e sabato 4 settembre da vivere su 91,28 chilometri cronometrati, divisi su 7 prove speciali, che hanno raccolto l’adesione di ben 174 equipaggi. Fiera Montichiari, in provincia di Brescia, sarà il riferimento centrale della gara, dove verranno allestiti il quartier generale, il parco assistenza e si svolgeranno sia la partenza che l’arrivo.

Il giovane portacolori di HP Sport RRT Lucchesi Jr. è determinato a fare bottino pieno, per continuare l’inseguimento al titolo 2RM con la Peugeot 208 Rally4 della GF Racing. Per Trevisani, si tratta invece della gara di casa e quindi cercherà di fare del suo meglio e soprattutto, supportare il suo compagno di squadra nella rincorsa al titolo 2RM. L’evento si aprirà con lo shakedown sul tratto “Cave di Botticino”, strada che nel pomeriggio verrà percorsa in senso inverso per la Power Stage (2 km) con start fissato alle 16.30.

L’indomani sabato, sarà la volta di tre diversi tratti cronometrati da affrontare due volte. Tre prove speciali a partire dalla più corta “Provaglio Val Sabbia” (10,16 km, PS2 ore 8.18 e PS5 ore 14.08), seguita dalla “Moerna” (15,95 km, PS3 ore 9.22 e PS6 ore 15.12), quindi la lunga e decisiva “Pertiche” (19,53 km, PS4 ore 10.21 e PS7 ore 16.11). La “bandiera a scacchi” è prevista dalle 17.51 sempre in zona Fiera.