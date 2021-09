Il Basket Le Mura Lucca lancia la campagna abbonamenti “Il Sogno continuA1”

Altri articoli in Sport

martedì, 28 settembre 2021, 18:23

Emiliano Galli, 43 anni di Colle di Compito e Giacomo Menchetti, 38 anni di Cascine di Buti: una coppia indissolubile per amicizia e per passione sportiva

martedì, 28 settembre 2021, 11:29

Dopo il mancato svolgimento nel 2020 a causa del Covid, e lo slittamento in calendario in questa stagione, finalmente da oggi parte il Giro di Sicilia. Un'importantissima corsa a tappe che vedrà impegnati gli atleti di Amore e Vita

martedì, 28 settembre 2021, 07:28

Evento di particolare importanza per il Basket femminile Porcari con il quale vuole ricordare una ragazza con una grande passione per il basket, volata via troppo presto lasciando un vuoto incolmabile ed un dolore profondo, non ancora superato, in quanti la conoscevano

lunedì, 27 settembre 2021, 19:06

La partita con gli Shoemaker è stata l'ultima fatica per i ragazzi di coach Tonfoni prima di entrare definitivamente sulla pista di rullaggio, pronti a decollare per l'imminente campionato di C Gold

lunedì, 27 settembre 2021, 17:38

A 72 ore dalla sconfitta di Ancona i rossoneri domani, calcio d’inizio alle 18, andranno alla ricerca della seconda vittoria interna consecutiva contro il Teramo, entità che non è partita nel migliore dei modi, fatta eccezione per la Coppa Italia, come testimoniato dai due punti, con solo un gol realizzato,...

lunedì, 27 settembre 2021, 16:42

Ripartenza bagnata per gli atleti più piccoli della Virtus Lucca che domenica, al Galà Esordienti 2021 Special Edition, hanno dovuto fare i conti con la pioggia battente caduta sul campo scuola Moreno Martini che ha costretto l’organizzazione a interrompere anticipatamente la manifestazione