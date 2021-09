Sport



Il campione internazionale di equitazione Filippo Bologni a Lucca

venerdì, 24 settembre 2021, 12:28

Dopo una lunga attesa a causa della pandemia Covid 19, il Centro Equitazione La Luna a.s.d. ha avuto il piacere di ospitare nuovamente presso le proprie strutture il cavaliere internazionale di salto ostacoli Filippo Marco Bologni.

Filippo, ci ha pregiato della sua presenza proponendoci uno Stage di perfezionamento nella disciplina del Salto Ostacoli; ha seguito con estrema professionalità una quindicina di cavalieri provenienti da più parti di Italia che hanno inteso con questo stage migliorare le proprie performance sportive.

Come di consueto è’ stato possibile partecipare sia con cavalli di proprietà sia usufruendo di idonei cavalli messi a disposizione dalla scuderia.

Gli allievi sono stati divisi in tre gruppi a seconda del loro livello agonistico e, seguiti individualmente con esercizi tecnici e consigli per il miglioramento nelle loro prestazioni equestri, in vista dei prossimi impegni sportivi.

Lo stage è stato svolto nel campo in sabbia di circa 3500 mq., oggetto di riqualificazione nell’ultimo mese, e che è stato inaugurato per questa prestigiosa occasione.

Il Dott. Ragghianti Stefano, assessore con delega allo sport del Comune di Lucca. ha colto l’occasione per incontrare e conoscere il cavaliere performer e seguirlo nelle fasi di insegnamento sia ai cavalieri che ai loro cavalli, ha avuto modo di cogliere quanta armonia c’è nel rapporto uomo-cavallo che è alla base dell’equitazione sportiva.

Filippo che è stato per ben 6 volte campione italiano, con un palmares comprensivo di due medaglie agli europei ha ancora tanti obiettivi avanti a se: ha infatti siglato recentemente un’importante partnership per il futuro con l’imprenditore arabo Adam Hafid.

Al termine della giornata è stato consegnato a ogni allievo, dalle mani di Filippo, affiancato dall’istruttrice referente del centro Alessandra Deverio, l’attestato di partecipazione allo Stage, Stage che è stato sponsorizzato dalla Ditta Grassini Impianti s.r.l. di Pisa.

Grande soddisfazione per tutto il Team della Luna comprensivo dei genitori dei ragazzi che hanno seguito e apprezzato i vari step della giornata di perfezionamento sportivo.

Foto 1 – Alessandra Deverio – Filippo Bologni – Dott. Stefano Ragghianti

Foto 2 – Un momento dello Stage

Foto 3 – Una sezione di lavoro

Foto 4 - Consegna attestati partecipazione