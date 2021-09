Sport



La Virtus alle finali dei campionati di società

venerdì, 17 settembre 2021, 16:31

Virtus Lucca in partenza, destinazione finali dei campionati di società assoluti.

La squadra maschile, diretta a Caorle (Venezia) con 23 atleti, sarà impegnata nella Finale di serie A Oro, competizione alla quale prenderanno parte le prime dodici squadre della classifica generale e nella quale verrà assegnato il tanto ambito scudetto. La Virtus, che accede alla finale con l’ottavo punteggio, gareggerà in questa prestigiosa manifestazione con l’obiettivo di tenere fede al consueto impegno sportivo senza perdere mai di vista l’aspetto legato al divertimento e allo spirito di squadra e di aggregazione che sarà il motore trainante della compagine biancoceleste anche in questa attesissima due giorni di gare. La finale avrà inizio alle 16 di domani, sabato 18 settembre, con la gara del lancio del martello femminile e terminerà nella tarda mattinata di domenica con le staffette 4x400. Sarà possibile seguire le sfide in diretta streaming su www.atletica.tv o in differita su RaiSport + HD lunedì dalle 17 alle 19.15 e martedì dalle 21 alle 23.30. Trasferta in Campania invece per la squadra femminile impegnata nella provincia salernitana di Agropoli nella finale B. Sono 16 le atlete virtussine che scenderanno in pista nella finale del campionato nazionale per dare il meglio di sé e per provare nell’impresa, difficile ma per nulla impossibile, di centrare la promozione in serie A bronzo. Per entrambe le squadre, al di la’ di ogni risultato, questa manifestazione dovrà rappresentare un importante momento di socializzazione e un’occasione per rilanciare i valori dello sport e della sana competizione cui la Virtus è da sempre portavoce.