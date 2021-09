Le 57 salite Abetone-Radici di Beppone nel 2021

Altri articoli in Sport

giovedì, 23 settembre 2021, 14:01

Dopo la ripartenza della stagione pugilistica, torna nel vivo anche la celebrazione del 100° anniversario della Pugilistica Lucchese, con l'organizzazione dell'undicesima e dodicesima manifestazione pugilistica di questo anno del centenario

mercoledì, 22 settembre 2021, 22:38

Sulla pista completamente rinnovata del campo scuola di atletica Moreno Martini di Lucca, sabato 18 settembre, si è disputata la corsa non competitiva, organizzata dal gruppo podistico Marciatori Marliesi e giunta alla 4^ edizione "10 x 1 ora" dedicata ad Andrea Lanfri, l'atleta lucchese paralimpico

mercoledì, 22 settembre 2021, 22:36

A dodici giorni di distanza dal precedente confronto, con le due compagini ancora incomplete per quanto concerne i propri organici, il Basket Le Mura Lucca concede il bis in quel di Empoli, passando al PalaSammontana con il punteggio di 56-69

mercoledì, 22 settembre 2021, 17:48

Rally Revolution +1 in evidenza al Rally di Casciana Terme con Pierluigi della Maggiora e Sauro Farnocchia con l’usuale Skoda Fabia R5 dove colgono la quinta piazza assoluta

mercoledì, 22 settembre 2021, 16:36

Aurora Massaglia campionessa toscana nel salto in lungo e nel salto triplo rispettivamente con le misure di 5.50 e 10.91. Un doppio titolo che si accompagna a quello di Giada Bartolozzi, vice campionessa regionale sui 300 ostacoli con il crono di 50.32 e bronzo sugli 80 ostacoli

mercoledì, 22 settembre 2021, 16:24

Un altro fine settimana più che positivo per la Pugilistica Lucchese che è stata impegnata in due distinte manifestazioni pugilistiche con Achraf Lekhal e Alessandro Gatti. Segnatevi questi due nomi, che si stanno continuando a dimostrare giovani promesse del pugilato lucchese e non solo