Sport



Lo spettacolo della natura in onda con il trail running di Melania Hristache

sabato, 18 settembre 2021, 14:07

di Valter Nieri

Da quando nel 2004 la rumena Melania Hristache è approdata a Lucca, scegliendo la nostra città per lavorare (lo fa presso un salone di parrucchiera ndr) e per vivere con la sua stupenda famiglia (ha tre figlie: Denise, Sofia e Chiara Maria), è sempre riuscita a coltivare la sua grande passione sportiva dedicandosi inizialmente al running per poi sfociare al trail ed all'alpinismo.

" Sono sempre stata amante delle passeggiate ed escursioni a contatto con la natura-dice a La Gazzetta di Lucca- e respirarla correndo è il modo che mi fa stare meglio. Preferisco correre sui sentieri di montagna boschivi ma anche in pianura e collina. Dopo essermi dedicata alle maratone tesserandomi con il G.S. Mele Marce presieduto da Paolo Frizza, mi sono dedicata al trail andando alla ricerca di nuove emozioni ad alta quota grazie al Trail dove i tratti di strada asfaltati sono brevissimi, scovando scenari suggestivi sui 3 mila metri di dislivello. Una passione che allargai cimentandomi anche a livello escursionistico con l'alpinismo su roccia. Indimenticabile la mia esperienza diversi anni fa sul Monte Cavallo nella catena apuana quando feci una traversata integrale sulle "Quattro Gobbe" partendo dalla Foce di Cardeto per poi scendere dalla coda del cavallo verso il Passo della Focolaccia e Bivacco Aronte."

A 39 anni la runner sta vivendo le maggiori esperienza ispirazionali della sua vita sportiva, adottando tutte le precauzioni necessarie che comporta questa impegnativa ed a volte pericolosa attività motoria. Lo sta facendo da tre anni con l'ASD Canapino di Marlia del presidente Luca Buoni.

" CON L'ASD CANAPINO HO TROVATO L'AMBIENTE GIUSTO PER LE MIE MOTIVAZIONI"

Cosa l'ha spinta tre anni fa a cambiare squadra?

"Nelle mie partecipazioni podistiche conobbi un gruppo di amici iscritti alla società di Marlia. Per unirmi a loro sono così passata a questo gruppo che da tanti anni mantiene buoni rapporti con Mele Marce di Nozzano. Colgo l'occasione per fare un elogio sincero al nostro presidente Luca Buoni, ringraziandolo per il tanto tempo che dedicata a noi atleti, condividendone fatiche e festeggiamenti per obbiettivi raggiunti. Lui ci segue anche sui percorsi supportandoci su tutto ciò che ci serve".

Dove ha scoperto il trail?

" Più che il trail la mia esperienza è stata su un tracciato ancora più lungo: l'Ultra Trail Mugello, dove due anni fa portai a termine un percorso di 60 km. nel cuore dell'Appennino Toscano con sfondi di bellezza incomparabile. Mi ha colpito molto anche la partenza avvenuta dalla Badia di Moscheta, un'Abbazia nel mezzo di prati e boschi secolari."

La sua prima Maratona?

"Nel 2016 quando presi parte alla maratona di Lucca che portai a termine in meno di 4 ore"

Quando ha partecipato alla sua ultima Ultra Trail?

"Quest'anno nel mese di giugno. Presi parte alla Dolomiti Extreme Trail a Forno di Zoldo in provincia di Belluno. 55 i km. percorsi per un totale di 3800 metri di dislivello negativo. Sono arrivata ad oggi attraverso diverse escursioni in montagna, scegliendo diversi itinerari. Uno di questi è quello che va da San Marcello Pistoiese al Corno alle Scale."

Dell'ASD Canapino quali atleti si cimentano nelle Ultra Trail assieme a lei?

"Fabrizio Martinis. Lui partecipa alle distanze più lunghe. Spero che prossimamente si uniscano a noi altri atleti del gruppo. Il nostro è un gruppo molto assortito e munito di tanta passione. Per le maratone vantiamo diversi specialisti fra cui Francesca Lippi e Michela Bianchi. Correre ci dà un senso di libertà ed energia ed a fine evento siamo invasi da un senso di appagamento e soddisfazione".

I SUOI PROSSIMI IMPEGNI?

"Il 16 ottobre sarò alla partenza dell'Ultra Trail Lago d'Orta, il lago più spettacolare del Piemonte su un tracciato molto impegnativo di Km. 102,5 con un dislivello positivo di 5470 metri da portare a termine nel tempo massimo di 24 ore. Dopo di che dovrei essere alla partenza il 24 ottobre alla Piglione Trail sul territorio pescagliese, attraversando i Borghi in Val di Roggio".

Melania sta facendo un pieno di emozioni e di umore positivo perchè può continuare a coltivare la sua passione ed è felice quando suo marito Massimiliano e le sue bimbe la raggiungono sul posto della manifestazione. Sui sentieri più o meno impegnativi dislocati in montagna lei raggiunge un senso di libertà ed energia ed a fine evento è invasa da un senso di appagamento e soddisfazione. Ma soprattutto, e qui è di grande esempio per tutti gli appassionati di questa disciplina sportiva, è munita di un forte altruismo, prestando soccorso se vede una persona in difficoltà. Può succedere a tutti di ricevere un aiuto. Correre si in sicurezza sviluppando il proprio potenziale è il concetto base, ma all'occorrenza il valoroso runner è anche quello che riesce a trasformarsi in steward prestando soccorso altrui.