Lucca Chess Fest, 115 campioni da tutta Italia si sono riuniti a Lucca

domenica, 19 settembre 2021, 13:06

Grande successo a Lucca per la seconda edizione "Lucca Chess Festival". Grazie all'organizzazione e all'impegno dei soci del Circolo Scacchistico Lucchese, il Foro Boario, già luogo d'eccellenza di ritrovo e comunità dei giovani della città, ha ospitato il torneo di scacchi che richiamato a Lucca ben 115 scacchisti provenienti da tutta Italia e da tre paesi europei.

Gli appassionati di tutte le età si sono dati battaglia sulle sessantaquattro caselle, a conferma che gli scacchi sono una disciplina molto diffusa anche fra i giovani, il Lucca Chess Festival ha visto l'adesione di ben 33 giocatori juniores e di un agonista di 81 anni.

Quattro i tornei disputati: l' Open A, riservato ai giocatori con punteggio Elo Fide superiori a 2001, l'Open B per i giocatori con punteggio Elo Fide da 1701 a 2001, l'Open C rivolto ai giocatori con punteggio Elo Fide compreso tra 1401 a 1701 e l'Open D per gli esordienti e coloro in possesso di Elo Fide fino a 1400.

La competizione ha avuto il sostegno del Comune di Lucca, nella persona dell'assessore allo sport e alla Cultura Stefano Ragghianti, e la partnership di un gruppo di sponsor, tra cui la Banca di Pisa e Fornacette, Ecoenergia Futura srl, Neos Car srl, Isola Spa, Martinelli Impianti srl, nonché la collaborazione del Ass. Onda Espressiva e del Foro Giovani.

I vincitori sono stati:

Open A Nicolò DI Girolamo (Italia)

Open B Sven Goldschmidt (Belgio)

Open C Giuseppe Chiesa (Italia)

Open D Giovanni Delle Rose (Italia)

"Un ringraziamento particolare va all'instancabile operato organizzativo del CM lucchese Roberto Corso – commenta il direttivo del Circolo Scacchistico Lucchese - eletto recentemente tra l'altro nel Comitato Regionale Toscano, vera anima del torneo, che insieme a tutti gli altri soci, ha contribuito a creare un evento che in un clima agonistico, ma allo stesso tempo rilassato e sportivo, si è trasformato in una vera e propria festa degli scacchi, che da tutti è stata interpretata come dimostrazione pratica del forte desiderio di voler ripartire dopo la lunga interruzione pandemica. Questo è peraltro il vero obiettivo che anima il Circolo Scacchistico Lucchese, che svolge attività sul territorio per gli adulti e per i ragazzi, sia con la normale vita di circolo, che grazie agli appuntamenti settimanali alla casermetta sopra Porta Santa Maria, riunisce gli appassionati, una sera a settimana, con i corsi tenuti nella Scuola Scacchistica Lucchese, diretta dal Maestro Fide Pierluigi Passerotti insieme all'Istruttore Nazionale Roberto Corso e agli altri Istruttori FSI, per diffondere la conoscenza e la pratica degli scacchi, da millenni allo stesso tempo, gioco, arte e disciplina sportiva".

Appuntamento per tutti gli appassionati ed i neofiti che desiderano imparare, la sera del Mercoledì, al circolo. Per qualsiasi contatto e per conoscere le numerose iniziative sia online che in presenza, il Circolo comunica sempre, in tempo reale, in modalità social attraverso la pagina FB Circolo Scacchistico Lucchese.