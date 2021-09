Sport



Lucchese, il campionato non si ferma: al Porta Elisa arriva il Teramo

lunedì, 27 settembre 2021, 17:38

di michele masotti

Altro giro, altra corsa per la Lucchese nella giostra del girone B del campionato di Serie C. A 72 ore dalla sconfitta di Ancona i rossoneri domani, calcio d’inizio alle 18, andranno alla ricerca della seconda vittoria interna consecutiva contro il Teramo, entità che non è partita nel migliore dei modi, fatta eccezione per la Coppa Italia, come testimoniato dai due punti, con solo un gol realizzato, nelle prime cinque uscite. Attenzione a sottovalutare gli abruzzesi, capaci di fermare sullo 0-0 due squadre accreditate nella corsa alla promozione come Siena (sconfitto nel secondo turno di Coppa) e Modena. Certamente i ragazzi di Guido Pagliuca, nuovamente fermato un turno dal giudice sportivo per aver pronunciato un’espressione blasfema durante la partita di sabato scorso, hanno tutte le carte in regole, sia a livello qualitativo che di risorse da utilizzare a gara in corso, per ottenere l’intera posta in palio. Essendo il secondo match ravvicinato, il tecnico cecinese ricorrerà al turnover. Pare certo l’impiego dal primo minuto di Semprini, uno dei capocannoniere del torneo con 3 centri, di Shaka Eklu Mawluli, il ritorno al centro della difesa di Bellich mentre resta il punto interrogativo alla voce portiere. Confermare Cucchietti o affidarsi nuovamente a capitan Coletta? Una scelta che verrà presa soltanto a ridosso del confronto del Porta Elisa.

Piccola considerazione sull’ennesima squalifica comminata a Pagliuca: per quanto emettere un’espressione blasfema non sia il massimo del vita, da parte degli organi giudicanti e soprattutto del quarto uomo ci vorrebbe una giusta dose di buon senso valutando la tensione che i 90’ possono produrre. Ora, a meno che le partite si siano improvvisamente trasformate in una riunione di chierichetti (con il massimo rispetto per questa figura nda) ma la cosa non ci risulta, verrebbe da chiedersi, se venisse adottata la medesima severità, in quanti giocatori verrebbero sanzionati. Ai posteri l’ardua sentenza.

Fondato nel 1929, anche risale a sedici anni la prima comparsata del football nella città abruzzese, il Teramo nel corso della sua storia ha fatto essenzialmente la spola tra i campionati professionistici e la Serie D. Fallito nel 2008, il club biancorosso sotto la guida del presidente Luciano Campedelli aveva anche vinto, trascinato dal tandem offensivo Lapadula-Donnarumma, il girone B dell’allora Lega Pro 2014-2015 salvo poi vedersi cancellata la possibilità di disputare uno storico campionato in cadetteria dalla giustizia sportiva. La Corte d’Appello Fderale della Figc appurò che i vertici del club avevano concordato la decisiva vittoria di Savona. Da tre anni questa parte al timone dei biancorossi troviamo Franco Iachini, imprenditore impegnato nel campo digitale.

Il pallone racconta che nei sette precedenti in terra lucchese la Pantera non ha mai perso. Tre sono stati i pareggi mentre in quattro occasioni si sono imposti i rossoneri. L’ultima volta fu il 3-1 della stagione 2015-2016, sempre nel girone B della Lega Pro, con le reti di Fanucchi, Terrani e Pozzebon che replicarono all’iniziale vantaggio ospite di Moreo, non l’ex rossonero Riccardo bensì Stefano attuale punta del Brescia. Rispetto alla compagine che ottenne dodici mesi l’ottavo posto nel girone C, con conseguente eliminazione al primo turno dei playoff per mano del Palermo, sono stati operati diversi cambiamenti sia nella rosa che in ambito dirigenziali. Sulla panchina biancorossa siede da quest’estate il toscano Federico Guidi, arrivato in Abruzzo dopo la mancata iscrizione della Casertana. Rinnovata anche la carica del direttore sportivo, con l’ex Savoia Carlo Musa che ha rilevato Sandro Federico.

Detto che gli abruzzesi dovranno rinunciare allo squalificato Fiorani e agli infortunati Trasciani, Mungo e Cappa, vediamo quale sarà il probabile undici che Guidi manderà in campo. A difendere il pali nel 4-3-3 biancorosso toccherà all’esperto Tozzo, arrivato in estate dalla Ternana. Come terzino destro dovrebbe ritrovare una maglia da titolare Eugene Bouah, classe 2001 scuola Roma, mentre sul lato opposto dovrebbe toccare a Cristian Hadziosmanovic, ex Vis Pesaro arrivato tramite la Sampdoria. Confermata pienamente la coppia di marcatori formata da Matteo Piacentini e Marco Soprano. In mezzo al campo Guidi si ritrova con gli uomini contati. Capitan Andrea Arrigoni, il giocatore più esperto e dotato di maggior classe, agirà in cabina di regia con ai suoi lati Federico Viero e Matteo Rossetti. Il tridente offensivo, con il ghanese Kyeremateng nuovamente a disposizione, vedrà partire dal primo minuto l’ex Mantova Simone Rosso, il centravanti Gabriele Bernardotto e Manuele Malotti, autore fin qui dell’unico gol segnato dal Teramo in campionato.

Lucchese-Teramo sarà arbitrata da Simone Taricone di Perugia, coadiuvato dagli assistenti Pio Carlo Cattaneo e Marco Colaianni di Bari.