Marcello Lippi e Eugenio Fascetti alla presentazione del libro sulla storia dello sport lucchese di Paolo Bottari

lunedì, 27 settembre 2021, 17:38

A 72 ore dalla sconfitta di Ancona i rossoneri domani, calcio d’inizio alle 18, andranno alla ricerca della seconda vittoria interna consecutiva contro il Teramo, entità che non è partita nel migliore dei modi, fatta eccezione per la Coppa Italia, come testimoniato dai due punti, con solo un gol realizzato,...

lunedì, 27 settembre 2021, 16:42

Ripartenza bagnata per gli atleti più piccoli della Virtus Lucca che domenica, al Galà Esordienti 2021 Special Edition, hanno dovuto fare i conti con la pioggia battente caduta sul campo scuola Moreno Martini che ha costretto l’organizzazione a interrompere anticipatamente la manifestazione

lunedì, 27 settembre 2021, 13:50

Tempo di premiazioni in casa ACI Lucca: nella sede di via Catalani, sono stati consegnati i trofei ai campioni lucchesi ACI Sport 2020

domenica, 26 settembre 2021, 23:38

Il ciclo delle quattro amichevoli previste nella pre-season del Basket Le Mura Lucca si chiude con la vittoria, con il punteggio di 67-71, del Limonta Costa Masnaga

venerdì, 24 settembre 2021, 20:15

Serata di gala al Circolo Tennis Lucca di Vicopelago per due eccellenze sportive al femminile, nonché le uniche realtà della città dell’arborato cerchio a poter vantare nella propria bacheca uno scudetto, che hanno presentato ufficialmente i loro organici in vista dell’imminente avvio della stagione 2021-2022

venerdì, 24 settembre 2021, 12:28

Dopo una lunga attesa a causa della pandemia Covid 19, il Centro Equitazione La Luna a.s.d. ha avuto il piacere di ospitare nuovamente presso le proprie strutture il cavaliere internazionale di salto ostacoli Filippo Marco Bologni