MM Motorsport ed il 'Tricolore Terra': buone indicazioni da Valter Pierangioli al rally Nuraghi e Vermentino

lunedì, 13 settembre 2021, 16:17

Torna, questo sabato 18 settembre, l'appuntamento di podismo non competitivo a staffetta in pista denominato: "10 x 1 ora - Una corsa per Andrea Lanfri - 3° Memorial Marino Nelli" organizzato dall'Asd Marciatori Marliesi, che si terrà presso il Campo Scuola dell'Atletica Moreno Martini (campo CONI di Lucca) in via...

lunedì, 13 settembre 2021, 16:14

Si è conclusa sabato la speciale open week promossa da Lucca Academy Basket, la società nata per volere di Basketball Club Lucca e Basket Le Mura, con l’obiettivo di offrire ai più piccoli un’opportunità unica nel panorama della pallacanestro locale

lunedì, 13 settembre 2021, 15:50

Tris di vittorie in questo fine settimana per gli atleti della Pugilistica Lucchese, che torna da Livorno, dove si è tenuta una due giorni di Pugilato organizzata dalla Boxe Salvemini in collaborazione con il Comitato Regionale Toscana FPI, a bottino pieno

domenica, 12 settembre 2021, 16:53

Si sono celebrati ieri sabato 11 settembre i primi 60 anni del Panathlon Club di Lucca, fondato nel mese compleanno di settembre 1961

sabato, 11 settembre 2021, 17:54

La sesta edizione del Trofeo Carlo Lovari si chiude con un grande successo su tutti i fronti. Davanti al pubblico delle grandi occasioni, sul parquet del Palatagliate hanno trionfato le padrone di casa del Basket Le Mura Lucca, che si aggiudicano tutti i premi di questa edizione in rosa

sabato, 11 settembre 2021, 16:43

Ad Antignano, con partenza ed arrivo alla suggestiva "Baracchina Azzurra" si sono confrontati gli specialisti del cronometro in una originale kermesse organizzata dall'Avis Ciclismo Rosignano sotto l'egida del Comitato Uisp