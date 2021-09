Sport



Nel tramonto di Antignano brillano i colori del Ciclo Team San Ginese

sabato, 11 settembre 2021, 16:43

di Valter Nieri

Non c'è tregua per il ciclismo amatoriale che cattura sempre di più migliaia di appassionati dediti alla competizione in ogni età ed alla emozione di confrontarsi nella competizione nelle loro fasce di età. Ad Antignano, con partenza ed arrivo alla suggestiva "Baracchina Azzurra" si sono confrontati gli specialisti del cronometro in una originale kermesse organizzata dall'Avis Ciclismo Rosignano sotto l'egida del Comitato Uisp. Una crono a tre in notturna per assegnare il Criterium Nazionale ed una competizione che ha richiamato atleti suddivisi in fasce di età in rappresentanza di una ventina di società ciclistiche. Una crono su due giri piani con partenza ed arrivo ad Antignano per circa 11-12 km. complessivi che hanno visto il dominio del Ciclo Team San Ginese nella fascia cinque, quella riservata a "lui e lei" mista con due uomini ed una donna. Confondendosi nella dissolvenza del tramonto la squadra presieduta da Claudio Andolfi è salita su due gradini del podio, vincendo con il trio formato da Luca Buonaguidi, Chiara Turchi e Massimo Tucci facendo fermare il tempo a 13' 00 7. Al secondo posto si è piazzato il trio del Team Freedom Bike formato da Daniele Antonelli, Silvia Remedi e Marco Orlandi distanziato dal vincitore di 38 secondi. Terzo gradino del podio ancora per il San Ginese con la squadra B formata da Mauro Tucci, Clara Bartolini e Paolo Valenti con il tempo di 14' 06 5. Un trionfo che completa il perfetto lavoro di squadra, la distribuzione delle energie ed il ritmo costante degli atleti di Andolfi che ancora una volta ed anche nella specialità contro il tempo, hanno dato una dimostrazione di stile e di forza, in una stagione del dopo-covid condotta con tante emozioni di squadra e personali. Un esempio di come con costanza e caparbietà si possono raggiungere traguardi importanti.



CHIARA TURCHI: "BRAVI BUONAGUIDI E TUCCI A TENERE COSTANTE LA VELOCITA'"



Particolarmente soddisfatta del risultato è la pistoiese Chiara Turchi. Per lei si tratta di un bis dal momento che aveva già vinto questa competizione nel 2018 prima del covid. Cambiano i suoi partner nel terzetto ma il risultato è lo stesso.



"Devo dire-sottolinea la forte ciclista-che sono sempre stata alla ruota di Buonaguidi e Tucci, molto bravi a non calare mai la velocità. Sono abituata a stare incollata ai più forti anche nei circuiti dove oltre alla tenuta di ritmo ci sono le frenate e le ripartenze. In queste cronometro invece c'è da pensare soltanto a seguire quelli davanti".



Molto bene anche il terzetto che ha conquistato il bronzo, correndo con una efficace sinergia in un confronto di crescita che sta felicemente aumentando il modo di correre e facendo acquisire esperienza in particolare a Clara Bartolini.



Ottima la stagione anche del fondista Luca Buonaguidi, già vincitore del campionato nazionale alla 6 ore di MTB Endurance Le Morette di Castelmartini a Larciano e della prima prova del Trofeo 10 Comuni MTB XC a Corbolone di Livorno. Per Chiara una conferma in uno degli obiettivi stagionali dopo i successi di Loano e Peccioli oltre al prestigioso podio nella Maratona Dles Dolomites, ma i suoi pensieri vanno avanti. Il suo prossimo appuntamento, sostenuto anche da tutto il Team San Ginese, è quello di domenica 19 settembre con la Gran Fondo del Gallo Nero che si svolge quest'anno su un unico percorso di 100 km. con partenza ed arrivo a Radda in Chianti. Fra mezzo ci sono da scalare fino alla loro sommità le colline di Panzano in Chianti (476 m. ), Dudda (440), Chiocchio (337), San Casciano Val di Pesa (305) e Castellina in Chianti (624). Dopo crono in notturna di Antignano, l'attendono quindi le colline chiantigiane nel cuore della Toscana dove è pronta a competere con le migliori puntando ad un altro risultato di rilievo.