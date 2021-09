Open day alla Scuola Calcio Inter

Altri articoli in Sport

martedì, 14 settembre 2021, 14:42

La vittoria assoluta della gara va al lucchese Juri Zanni (Virtus Lucca) che compie la distanza della della gara in 57’02’’ e che precede David Silvestri (Montecatini Marathon) di 2’58’’

martedì, 14 settembre 2021, 11:31

Accomunate dall’aver vinto uno scudetto, il Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca e il Circolo Tennis Lucca, campione d’Italia in carica, presenteranno ufficialmente i propri organici giovedì 23 settembre alle ore 18 presso il circolo di Vicopelago

martedì, 14 settembre 2021, 10:46

Continua con ritmi serrati l'avvicinamento all'inizio del campionato di Serie C Gold della compagine del Basketball Club Lucca di coach Tonfoni

lunedì, 13 settembre 2021, 16:17

Torna, questo sabato 18 settembre, l'appuntamento di podismo non competitivo a staffetta in pista denominato: "10 x 1 ora - Una corsa per Andrea Lanfri - 3° Memorial Marino Nelli" organizzato dall'Asd Marciatori Marliesi, che si terrà presso il Campo Scuola dell'Atletica Moreno Martini (campo CONI di Lucca) in via...

lunedì, 13 settembre 2021, 16:17

Il team lucchese archivia con soddisfazione l'appuntamento valido come manche del Campionato Italiano Rally Terra, affrontato al fianco di Valter Pierangioli sulla Skoda Fabia R5 Evo "gommata" Pirelli

lunedì, 13 settembre 2021, 16:14

Si è conclusa sabato la speciale open week promossa da Lucca Academy Basket, la società nata per volere di Basketball Club Lucca e Basket Le Mura, con l’obiettivo di offrire ai più piccoli un’opportunità unica nel panorama della pallacanestro locale