Sport



Positivo fine settimana per la Pugilistica Lucchese

mercoledì, 22 settembre 2021, 16:24

Un altro fine settimana più che positivo per la Pugilistica Lucchese che è stata impegnata in due distinte manifestazioni pugilistiche con Achraf Lekhal e Alessandro Gatti. Segnatevi questi due nomi, che si stanno continuando a dimostrare giovani promesse del pugilato lucchese e non solo.

Sabato 18 a Firenzuola, nell'accogliente e modernissimo impianto sportivo, ha combattuto Alessandro Gatti, élite 64 kg, mentre domenica 19 Achraf Lekhal, youth 69kg, è salito sul ring a Pistoia, in una bella manifestazione allestita dalla Boxe Lastra a Signa all'interno di un pub di una nota catena.

Gatti, dopo aver steccato alcune prestazioni nei match di primavera, sembra aver ritrovato smalto e fiducia nei propri mezzi, pur essendo ancora in piena fase di crescita sia fisica che tecnica. A Firenzuola ha affrontato una "vecchia volpe" del ring, Andrea Oggiano (Fight Gym Grosseto, ma allenato a Livorno dal tecnico Luca Giusti). Oggiano da diverse stagioni calca i ring della Toscana, affrontando i migliori superleggeri e impegnandoli a fondo, perché fino al gong finale non si dà mai per vinto (10 vittorie, 6 pareggi e 32 sconfitte il suo score). Gatti ha minore esperienza: combatte da Maggio del 2019 (10 vittorie, 2 pari e 7 persi), ma ha ottime qualità e notevole personalità, anche se spesso questa lo porta a voler strafare sul ring. Nel match il lucchese è stato tatticamente molto accorto, dovendo fronteggiare gli assalti improvvisi e sempre pericolosi del pugile labronico, in un incontro a tratti anche molto duro. Sul ring si sentiva la tensione tra un pugile più attendista come Gatti ed un fighter puro come Oggiano, ma l'atleta allenato da Giulio Monselesan ha vinto meritatamente ai punti, grazie alla precisione e alla pulizia delle sue azioni. Nonostante tutto, Oggiano ha però dimostrato ancora una volta che nonostante i 37 anni sul ring ci sa ancora stare, ed ha intenzione di farlo ancora a lungo.

Domenica sera Leckhal Achraf (17 anni appena compiuti) è uscito vincente dalla rivincita con Lorenzo Tumminaro della Boxe Padariso Lastra a Signa. Incontro assai equilibrato risolto dal pugile lucchese nella terza ripresa, quando è riuscito ad interpretare al meglio i consigli del suo angolo, tenendo il centro ring per poi mandare a vuoto gli attacchi di Tumminaro e subito replicare con combinazioni di ganci. Una vittoria di misura su un avversario decisamente più preparato rispetto al match di fine luglio che non solo vale come conferma per Lekhal (portandolo a quota 10 vittorie, al netto di 4 sconfitte e 1 pari), ma che soprattutto evidenzia miglioramenti tattici e tecnici nel suo pugilato, ottenuti acquisendo sempre più fiducia nei propri mezzi (fattore importantissimo questo nel pugilato, vera lezione di vita che i maestri cercano di insegnare ad ogni allievo e allieva qualunque sia il livello)